James Cameron predice la llegada de 'Terminator': "Os avisé en 1984"

Leon Bennett/Variety via Getty Images

Paradójicamente, uno de los soñadores que imaginaron una pesadilla apocalíptica en el que la máquina se rebelaba contra sus creador, el ser humano, ha dejado una significativa afirmación sobre el actual panorama de desarrollo vertiginoso de las inteligencias artificiales (IAs). Se trata del cineasta canadiense que dirigió históricas cintas como Titanic o Avatar: James Cameron.

El artista que también sorprendió hace más de tres décadas con la mítica Terminator ha aludido a la saga en la que la familia Connor trata de evitar que robots enviados desde el futuro para segarles antes de que se conviertan en la única esperanza de salvación para una humanidad en guerra contra Skynet, una IA que se hizo con el control global.

Precisamente, la irrupción de tecnologías como Chat GPT y sus predecesoras han despertado todos los temores de un mal uso de esta nueva tecnología. Miedos que van desde el uso para crear montajes con imágenes de gran realismo -en ocasiones de contenido sexual y ofensivo- a la suplantación de incontables puestos de trabajo. En esa línea, Cameron no ha dejado lugar a la duda sobre lo que opina -y ha venido opinando antes de que el peligro fuese real-.

Cameron: "Les advertí en 1984 y no me escucharon"

"Comparto totalmente su preocupación", subrayó Cameron al corresponsal político jefe de CTV News, Vassy Kapelos, durante una entrevista, tras ser preguntado por los temores al calor del avance de las inteligencias artificiales. No se quedó ahí y recordó que la película que coescribió era un buen anticipo de lo que podría venir: "Les advertí en 1984 y no me escucharon".

"Creo que el mayor peligro es la utilización de la IA como arma", desgranó el director de El señor de los anillos, para señalar que "creo que entraremos en el equivalente a una carrera armamentista nuclear con la IA, y si no la construimos, los demás seguro que la construirán, y entonces la situación se intensificará".

"Podrías imaginar una IA en un teatro de combate, con todo el asunto combatido por las computadoras a una velocidad a la que los humanos ya no pueden intervenir, y sin posibilidad de reducir la intensidad", reflexionó James Cameron.