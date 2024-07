La 'cadena de la vida' formada por bañistas: la desconocida maniobra para salvar vidas en la playa

Por norma las banderas indican en la playa cuando es mejor no tentar a la suerte y no bañarse. Pero, pese a ello, hay gente que no sigue las recomendaciones y se baña. En otras ocasiones pese a que la mar parece en calma, pueden darse momentos de descontrol y riesgo. Y en todas ellas hay una técnica que salva vidas: la cadena humana.

Prueba de ello es lo que sucedió en una playa de La Manga, donde cuatro bañistas pudieron ser rescatados de agua gracias a esta maniobra. Cuando vieron que, por el fuerte oleaje, había personas en el agua que no podían salir, los bañistas que estaban en la zona ayudaron a los cuerpos de seguridad y emergencias. Ninguno de los rescatados tuvo que ser trasladado a un centro sanitario, aunque dos de ellos tuvieron que recibir tratamiento médico.

Cabe destacar que esta actuación no puede hacerse sin más. Crear una cadena de vida tiene que ser una decisión tomada por el socorrista, que es quien evaluará si las condiciones permiten entrar al agua y luego, con un megáfono o con órdenes fuertes, pide apoyo a los bañistas que lo deseen. Evidentemente hay situaciones en las que las personas en la playa pueden organizar una operación de rescate por su cuenta sólo, eso sí, debería ser cuando las condiciones no den lugar a dudas.

Y hay que tener en cuenta que la cadena no se debe hacer sin más: hay 'equipos'. Uno de ellos se mueve a lo largo de la línea de playa y se va avanzando de manera que la cadena comienza en la misma orilla y termina en el punto donde el agua llega hasta el cuello de la última persona que la forma. Al final de la cadena debe haber socorristas equipados con el material adecuado.