La ciencia explora el tétrico mito del Doppelgänger o 'el gemelo oscuro' que todos tenemos

El término “Doppelgänger” proviene del alemán y significa “doble caminante”. En la cultura popular, se refiere a un doble no relacionado biológicamente de una persona viva. Este concepto ha sido explorado en diversas culturas y épocas, desde la mitología egipcia hasta la literatura moderna.

En la mitología egipcia, el “ka” era un doble espiritual que compartía los mismos recuerdos y sentimientos que la persona a la que pertenecía. Este concepto también aparece en la mitología griega y nórdica, donde se creía que los dobles podían predecir el futuro o influir en el destino de una persona. En la mitología finlandesa, el “etiäinen” es un espíritu que precede a una persona, realizando sus acciones antes que ella.

El Doppelgänger también ha sido un tema recurrente en la literatura. En la novela “Siebenkäs” de Jean Paul, se utiliza por primera vez el término “Doppelgänger” para describir a personas que se ven a sí mismas. En la obra “Prometheus Unbound” de Percy Bysshe Shelley, se menciona a Zoroastro encontrándose con su propio doble en un jardín. La literatura gótica ha utilizado este concepto para explorar la dualidad de la naturaleza humana, como en “William Wilson” de Edgar Allan Poe y “The Double” de Fyodor Dostoyevsky.

El fenómeno del Doppelgänger no se limita a la ficción. En 1612, el poeta inglés John Donne afirmó haber visto el doble de su esposa en París, el mismo día en que su hija nació muerta. En 1822, el poeta Percy Bysshe Shelley relató haber visto su propio doble poco antes de su muerte. Estos relatos han sido objeto de debate y escepticismo, pero siguen siendo parte de la fascinación cultural por los dobles.

En la era moderna, el concepto de Doppelgänger ha encontrado un nuevo hogar en las redes sociales. Existen sitios web donde los usuarios pueden subir fotos y utilizar software de reconocimiento facial para encontrar a sus “gemelos extraños”. Estos sitios han reportado numerosos casos de personas que han encontrado a sus dobles vivos, lo que añade una capa contemporánea a este antiguo mito.

La ciencia también ha investigado el fenómeno del Doppelgänger. Estudios recientes han encontrado que las personas que se parecen mucho tienen genes similares, no solo en el rostro, sino también en otros aspectos físicos y de comportamiento. Esto sugiere que las diferencias en el epigenoma y el microbioma contribuyen modestamente a la variabilidad en la apariencia facial humana.

El Doppelgänger también ha sido explorado en el campo de la psiquiatría y la neurología. El término “heautoscopia” se utiliza para describir la alucinación de ver el propio cuerpo a distancia, un síntoma que puede aparecer en la esquizofrenia y la epilepsia. Este fenómeno podría explicar algunas experiencias de Doppelgänger reportadas a lo largo de la historia.

El mito del Doppelgänger ha sido un tema recurrente en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine y los videojuegos. En la película “The Prestige” de Christopher Nolan, los ilusionistas utilizan dobles para realizar trucos de magia. En la serie “The Vampire Diaries”, los personajes principales tienen múltiples dobles que juegan un papel crucial en la trama. En los videojuegos, el concepto de Doppelgänger ha sido utilizado como un enemigo o un desafío para el jugador, como en “Zelda II: The Adventure of Link” y “Castlevania: Symphony of the Night”.

La fascinación por los dobles también se refleja en la música y los videos musicales. Artistas como Madonna y Britney Spears han utilizado la imagen del Doppelgänger en sus videos para explorar temas de identidad y dualidad. En la música, el Doppelgänger se convierte en una metáfora de la lucha interna y la búsqueda de uno mismo.

El Doppelgänger sigue siendo un tema de interés tanto en la ciencia como en la cultura popular. A medida que la tecnología avanza, es probable que veamos más casos de personas encontrando a sus dobles y explorando las implicaciones de este fenómeno. La mezcla de ciencia, mitología y literatura en torno al Doppelgänger asegura que este mito perdure en la imaginación colectiva.