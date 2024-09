La dueña de la casa que dio la vuelta al mundo por el volcán de la Palma se harta

Amanda Melián, la dueña de la casa que dio la vuelta al mundo tras quedar semisepultada por las cenizas de la erupción del volcán de La Palma, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2021 y que se prolongó 85 días, ha cubierto como protesta con plástico parte de la vivienda por su uso como atractivo turístico y por las trabas burocráticas que ha recibido por parte de la administración para poder recuperarla. "No es justo lo que nos ha pasado", lamentaba la mujer.

La mujer, que lleva más de tres años viviendo en uno de los módulos prefabricados que entregó temporalmente el Gobierno de Canarias, dice estar "harta" de las administraciones públicas y ha asegurado que mientras no consiga acceder a su vivienda, tampoco permitirá que le tomen fotografías.

Así lo trasmitió en ElValledeAridane, tal y como recoge Europa Press, alegando que quiere llamar la atención de la sociedad por la "injusticia" que está sufriendo. Además, la propietaria dice estar cansada de ver su casa en los medios de comunicación y redes sociales "como si solo fuera una atracción turística mientras yo llevo casi tres años sin que nadie de ningún organismo público me explique absolutamente nada sobre qué pasará con mi vivienda" así que ha decidido taparla con plásticos. Cabe destacar que la imagen de la casa rodeada de cenizas obtuvo el premio a la mejor fotografía del año.

A la espera de poder regresar

La mujer defiende que el único que ha intentado ponerse en contacto con ella es el alcalde de El Paso, el cual le informó que, tal y como recoge el último decreto lanzado por el Gobierno Canario, su casa se podrá rehabilitar y reconstruir. "Yo no quiero ni que me la expropien ni dejarla como está para excursiones turísticas, aunque me paguen por ello; lo que quiero es desenterrarla y rehabilitarla", critica sin embargo la mujer, quien asegura que hasta inicios de este año no dejaron que visitara su casa. Además, afirma que aún no tiene acceso ni autorizaciones para poder realizar la obra.

El 4 de septiembre mantendrá una reunión con el presidente del Cabildo y espera que ese encuentro pueda ayuda a solucionar su situación, aunque confiesa que no quiere que la situación continúe alargándose ya que "como venga un invierno fuerte, la casa no va a aguantar". Asimismo, también ha aprovechado para denunciar que debido al abandono de la vivienda, esta ha sufrido ataques de vandalismo.

Finalmente ha explicado que por ahora no podrá volver a su hogar, ni a corto ni a medio plazo, ya que el terreno es bastante inestable después de la erupción, aunque según ha explicado la única intención de su familia es recuperar el uso de la vivienda.