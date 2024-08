La empresa del yate de lujo hundido con multimillonarios en Sicilia culpa a la tripulación de una larga cadena de errores

Baia Santa Nicolicchia/Fabio La Bianca via Reuters

"Uno de los buques más seguros del mundo", así ha calificado recientemente el máximo responsable de los astilleros donde se armó el Bayesian, el lujoso yate o súper velero que naufragó en la costa siciliana (Italia) cobrándose la vida del conocido como 'el Bill Gates británico', el magnate Mike Lynch y del resto de los tripulantes -aún queda una persona desaparecida-, entre los que se encontraban su hija o importantes personalidades del mundo empresarial y la alta sociedad, como el presidente de Morgan Stanley International.

Giovanni Costantino, fundador y consejero delegado de The Italian Sea Group, ha asegurado que el Bayesian era prácticamente "inhundible" -expertos apuntan a que el yate de lujo tuvo que sufrir el impacto de un golpe inesperado potente y aislado, posiblemente una manga marina que no afectó al resto de embarcaciones en las cercanías-.

Pero no ha dicho solo eso. Ha señalado a la tripulación en el caso de esta funesta tragedia. Cree que lo ocurrido responde a errores humanos: "Todo lo que se hizo revela una larguísima lista de errores". Así lo ha señalado en una entrevista el periódico italiano Il Corriere de la Sera en una entrevista.

"Los pasajeros contaron algo absurdo, es decir, que la tormenta llegó inesperadamente, de la nada"

Constantino no ha ocultado sus dudas sobre el relato conocido del suceso. "¿Por qué la tripulación no sabía que se avecinaba una perturbación? Los pasajeros contaron algo absurdo, es decir, que la tormenta llegó inesperadamente, de la nada. Esto no es cierto. Todo era previsible", ha valorado el CEO del astillero.

"No debería haber habido gente en los camarotes, el barco no debería haber estado fondeado"

Por otro lado, ha señalado los que cree que han sido los principales errores de esa "larguísima lista". Apunta a que "no debería haber habido gente en los camarotes, el barco no debería haber estado fondeado". Dentro del Bayesian, en el momento del naufragio, había 22 personas, doce pasajeros y diez miembros de la tripulación abordo.

"Habría supuesto un riesgo cero si se hubieran realizado las maniobras correctas"

A juicio, de Constantino, "no hay otra explicación" que la entrada de una vía de agua en el velero. "Ciertamente, el suceso habría supuesto un riesgo cero si se hubieran realizado las maniobras correctas y no se hubieran producido situaciones que comprometieran la estabilidad del barco", asegura.

"El barco estaba fondeado. En un momento dado el ancla pierde su agarre y se desplaza, arrastrado por el viento que la empuja, llevándosela de panza. La empuja durante 4 minutos, la gira y la coloca en la posición en la que se hundió. En esos cuatro minutos -y asumo la responsabilidad de lo que digo- en el barco ya entró agua", ha subrayado.