La figura de Lego que puedes tener en una caja del armario o el trastero y vale hasta 1,6 millones de euros

Oportunidad económica... en el trastero de tu casa. Así lo recoge el portal húngaro Penzcentrum en una información en la que se hace eco del valor que tienen algunas de las minifiguras de los míticos juguetes de construcción Lego si se han conservado en buenas condiciones.

Aunque hay distintos casos en los que los precios oscilan, el que recoge la mencionada información es uno muy particular. Y dorado. "Uno de los más raros es el Sr. Oro, de los cuales sólo existen 10.000. Según algunos informes, también existe una versión de oro macizo, lo que aumenta aún más su valor", se expone.

"Cuanto más raro sea un conjunto, mayores serán las posibilidades de obtener un beneficio de hasta varios cientos por ciento. Pero el riesgo también es enorme: hay que guardarlo durante años, la caja no debe dañarse y tal vez al final nadie la necesite", explicó Zoltán Csányi, embajador de LEGO, en una entrevista anterior con el citado medio.

El consejo: "No recomiendo a nadie..."

No obstante, en esa entrevista, Csány también dejó una valiosa reflexión sobre el coleccionismo de este tipo de juguetes: "Al final me gustaría señalar que hay que jugar con Lego, hay que construirlo, hay que divertirse. No recomiendo a nadie que se lance a este hobby sólo con el fin de invertir".