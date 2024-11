La frase en español que los ingleses piden inventar porque no son capaces de construir

El inglés y el español tienen varios lazos de unión. Son varios los cognados, es decir, palabras que se existen en ambos idiomas y comparten raíz morfológica y significado. Ejemplos claros son los de actor, alcohol, animal o capital, si bien la pronunciación en ambas lenguas es diferente.

No obstante, hay términos o expresiones del español que todavía no tienen una traducción tal cual en inglés. A esta conclusión ha llegado la usuaria de Tiktok, @annainbarcelona, quien ha reflexionado sobre una que le encantaría que existiera en su lengua natal: “¿Sabes qué frase en inglés que no tenemos quiero robar de España? Hazme caso o hacerme caso o hacer caso en general”, ha expuesto.

“You could say pay attention to me, but it’s not the same” -“Se podría decir préstame atención, pero no es lo mismo”, traducido al español-, ha continuado argumentado. Asimismo, ha explicado que la forma más similar podría ser ‘listen to me’, “pero no, no es igual”, ha matizado.

Ha finalizado su publicación dejando claro que se siente pérdida en relación a esta traducción y ha acabado lanzando a todo aquel que vea el vídeo la pregunta central de su exposición en busca de una respuesta firme: “¿Cómo se dice ‘hazme caso’ en inglés?”