La guerra entre el vino Origen Bierzo y Rueda por godello llega a los despachos

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido este jueves a las denominaciones de origen Bierzo y Rueda que participen en una nueva reunión para abordar el uso de la uva Godello, con el propósito de “encontrar puntos de encuentro” y alcanzar una solución consensuada. Fernández Carriedo aseguró que el Gobierno autonómico acudirá a la cita con “mentalidad abierta” y “sin prejuicios”.

El encuentro, inicialmente previsto para el pasado 23 de enero, fue aplazado a solicitud de la DO Bierzo, que reclamó más tiempo para analizar la documentación adicional aportada por Rueda en el proceso de alegaciones. “Todavía estamos a tiempo”, señaló el consejero, quien apuntó que la Junta está dispuesta a reprogramar la reunión para febrero “cuando sea posible”.

Fernández Carriedo destacó que la DO Bierzo tiene derecho a disponer de toda la información con “transparencia” y a contar con más tiempo si lo considera necesario. El objetivo, aseguró, es alcanzar la “mejor solución” para ambas denominaciones, incluso si eso implica extender los plazos administrativos.

Adelino Pérez, presidente de la DO Bierzo, manifestó que no existe ningún problema ni mala relación con la Junta o con la DO Rueda. Sin embargo, insistió en la necesidad de disponer de toda la documentación para poder evaluar la situación antes de sentarse a negociar. “Agricultura ha suspendido el plazo máximo del recurso sobre el uso de la Godello tras la entrega de documentación por parte de Rueda. Nosotros nos reuniremos cuando también la tengamos y la hayamos valorado”, afirmó Pérez a InfoBierzo.

El conflicto se remonta a septiembre, cuando la DO Bierzo presentó un recurso de alzada contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que autorizaba a la DO Rueda a incluir la variedad Godello entre sus uvas propias. Este recurso llevó a la Junta a suspender cautelarmente la orden en octubre. La Diputación de León también respaldó las alegaciones y presentó un recurso similar.

Mientras tanto, el proceso administrativo sigue en pausa, a la espera de que ambas partes puedan retomar las negociaciones con todos los elementos sobre la mesa.