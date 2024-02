La hermana de una víctima de los narcos hace este llamamiento a Marruecos

La situación del narcotráfico en el sur de España sigue siendo muy preocupante y, ejemplo de ello es lo que sucedió hace una semana en Barbate, con el atropello de una narcolancha a una embarcación de la Guardia Civil, que dejó dos agentes muertos y otros dos heridos.

Pero es algo que no es nuevo en el estrecho del Gibraltar. Ana María Cabezas, hermana de Fermín Cabezas, Guardia Civil que murió mientras perseguía a un coche cargado de droga el 30 de mayo de 2019, ha ofrecido una entrevista a Espejo Público en la que ha mandado un mensaje a Marruecos.

"Este individuo, porque es un asesino, tiene dos causas pendientes con la Justicia. Una es el homicidio de mi hermano y la segunda, por drogas", ha señalado, sobre el presunto autor del asesinato de su hermano.

Ana María Cabezas ha relatado que su hermano "el día que murió a este individuo le perseguían por una operación contra la droga". "Provocó un accidente de circulación donde mató a mi hermano", ha explicado.

Pero ha lamentado que lo único que sabe es que, tras pillarle con 180 kilos de droga, pagó una fianza "de 2 millones de euros". "En el 2022 salió el juicio y, para nuestra sorpresa, se dio a la fuga. Se escapó. La jueza actuó rápidamente, dictó una orden de busca y captura", expuesto.

"La policía francesa, junto con la española, nos pasaron en 2023 un informe que decía que sabían dónde estaba. Vivía a cuerpo de rey en Marruecos. Está en Marruecos, localizado", ha señalado.

La hermana de la víctima del narco ha criticado que, además, "ha estado en Francia y Córcega". "En la familia no entendemos por qué sigue en libertad si se sabe dónde está", ha razonado.

Al ser preguntada que por qué no se pide su extradición, Ana María Cabezas ha contado que pidió al juez que lo detuvieran lo antes posible. "Se está alargando desde el año 2023. Yo estoy aquí para darle voz. No podemos más porque vemos que no se le está haciendo justicia", ha criticado.