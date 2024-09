La histórica tradición británica que podría tener los días contados

Una de las costumbres más arraigadas en Reino Unido podría estar cerca de desaparecer... o mejor dicho, de transformarse en algo que no termina de convencer a casi nadie en las islas británicas.

Y es que, si hay un país en el que la tradición y cultura cervecera está totalmente arraigada -con permiso de Alemania-, ese es Reino Unido. Sus famosas pintas de Guinnes, tan características y habituales en los bares y pubs de todo el estado, podrían considerarse casi de interés cultural. Pero recientemente ha ocurrido algo que podría estar amenazando esta tradición.

Todo se debe a un reciente estudio elaborado por científicos de la Universidad de Cambridge, que tras analizar la actividad en 12 pubs del país, han llegado a la conclusión de que se debería 'quitar' un tercio de cerveza a la pinta (de un litro), con el objetivo de reducir el consumo de alcohol en el país.

Pero esta medida parece no agradar a todo el mundo. De hecho, todo lo contrario, ya que, si miramos encuestas y declaraciones de muchos de sus ciudadanos, por el momento todo hace indicar que no convence a mucha gente, ya que lo consideran un ataque contra la esencia de una de las tradiciones que han pervivido durante décadas en el país.

De acuerdo con las declaraciones de algunos británicos a la pregunta de si estarían a favor de esta medida, algunos la tachan de "truco para conseguir que paguemos más por menos", mientras que otros lo consideran como un insulto a su cultura.

"Reducir el 30% de una pinta es muchísimo, no tiene sentido. Me tomo el tiempo para beber mi pinta tranquilo. No me importa lo que hagan en otros países, es una parte de nuestra cultura que queremos hacer desaparecer", señalaba otro entrevistado.

Además, hay otros que opinan que esto "no cambiará las mentalidades ni reducirá el alcoholismo", y señalan que "aquí (en los pubs) la gente habla y se reúne", y consideran que sería más positivo "abordar la venta de alcohol en los supermercados", algo que consideran que tendría un mayor impacto si se pretende conseguir este objetivo.