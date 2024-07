Esto es lo que dice la ley si un repartido deja tu paquete al vecino indeseado

Ante el gran volumen de paquetes que muchos repartidores tienen que entregar, una de las medidas que están tomando es recurrir a los vecinos si el receptor no está en su domicilio. Pero esta costumbre, que es bastante común, no es legal si no avisan previamente al cliente que encargó el pedido.

De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha multado a varias empresas de reparto por este motivo. Y lo han hecho al considerar que vulneran la ley. UPS es una de ellas, y ha recibido ya varias multas por reincidir.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a los clientes que hayan sufrido algún problema por culpa de esta práctica ilegal que reclamen, tanto al vendedor como a la empresa transportista a través de su delegado de protección de datos. Asimismo, también consideran fundamental presentar una reclamación ante la AEPD y denunciar al vendedor y al transportista por una cesión no consentida de los datos personales.

Además, si la entrega del paquete a un vecino hubiera causado algún daño o perjuicio destacable, los clientes podrían reclamar una indemnización en los tribunales.

UPS, una de las empresas multadas

La compañía de reparto norteamericana UPS ha sido una de las primeras empresas en recibir una multa por vulnerar la ley de protección de datos. Y no ha recibido solo una multa, sino dos. La primera de ellas fue en noviembre de 2022 cuando un cliente denunció a Mediamarkt después de que un repartidor decidiera, sin autorización, entregar el paquete a un vecino del usuario. La AEPD le condenó a pagar una multa de 70.000 euros.

Una segunda tuvo lugar en junio de 2023, cuando la AEPD volvió a sancionarlos por dejar el paquete en un local comercial, cercano al domicilio autorizado de entrega. Al ser reincidente, la sanción económica aumentó hasta los 140.000 euros. Según la resolución, el repartidor decidió dejar el paquete en la heladería de abajo y, para avisar al destinatario, le envió un audio de WhatsApp.