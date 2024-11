La NASA activa alarma urgente por lo que ocurrirá en España en 30 años: "Serán inhabitables"

Los cambios climáticos están siendo mucho más rápidos y radicales de lo que se esperaba. Así lo ha advertido la agencia aeroespacial estadounidense, la NASA, recientemente. Por si a alguien le cabía aún alguna duda, el último gran efecto de estos cambios lo hemos vivido de cerca en España con las inundaciones sin precedentes y de un volumen inesperado provocadas en Valencia y otras provincias por el última depresión aislada en niveles altos (dana), la gota fría conocida así por sus siglas en inglés.

“Las personas que ya viven en lugares cálidos tendrán que adaptarse a períodos aún más largos de calor sofocante, mientras que quienes viven en ciudades más frías estarán expuestos a niveles de calor extremo a los que no están acostumbrados”. Éste advertía ya el informe Some Places Too Hot to Live, (Algunos lugares en los que hará demasiado calor para vivir) de la NASA. Y entre esas zonas a las que refiere de “calor extremo” está buena parte de España.

En este estudio advierte de que corren riesgo especial, entre otras partes del planeta, en concreto ciertas regiones de España, que pueden convertirse en zonas en la que la exposición a esas temperaturas extremas haga muy difícil la vida en ellas ya en 2050. Entre ellas una buena parte de las comunidades de Madrid, Valenciana y Andalucía, en las que las olas de calor ya son mucho más frecuentes.

Su cálculo inicial era que en unos 30 años, es decir, hacia 2050, el cambio climático puede hacer que las temperaturas suban tanto que la vida se vuelva insostenible. El proceso se está desarrollando de manera diferente y a distintos ritmos en todo el mundo, pero alertan de que es urgente tomar medidas ya en las zonas más vulnerables. En especial, en el sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo (en riesgo para 2050), y el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil (en riesgo para 2070).

Según este estudio, “las olas de calor del pasado ofrecen una visión del futuro de las ciudades que esperan un aumento de las temperaturas”. Es más, concreta que, hoy en día, casi un tercio de la población mundial está expuesta a extremos de calor potencialmente mortales durante 20 días al año o más. Además, señala que “eventos, como la ola de calor de 2003 en Europa, que se cobró más de 70.000 vidas, serán cada vez más frecuentes y graves a partir de la década de 2040”.

Y hace un llamamiento a que las ciudades y las localidades de riesgo empiecen ya a planificarse para lo que se avecina. Porque asegura esta organización que el efecto de isla de calor urbano, generado por la escasez de espacios verdes, generalmente en las ciudades y pueblos más poblados, provocará problemas de salud que van desde la deshidratación y la insolación hasta complicaciones cardiovasculares y la muerte.

Todo esto, para más inri, tendrá un efecto devastador en la población más vulnerable de la sociedad, como los muy jóvenes, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas.