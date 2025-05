Okupan un edificio de Correos y colocan carteles a los vecinos para pedir colaboración para luchar contra la plaga del barrio

El emblemático edificio de Correos de Málaga sigue siendo un símbolo del abandono en pelno centro de la ciudad, mientras avanza su deterioro estructural y persiste la presencia de personas sin techo en su interior.

Los alrededores del inmueble, adquirido en 2019 por el magnate israelí del petróleo Haim Tsuff por 23,5 millones de euros, muestran una preocupante acumulación de escombros y malos olores, recoge Diario Sur. A medida que se acerca a una de sus entradas principales, la escena se completa con la imagen de 'okupas' que han encontrado refugio en un día fue una auténtica joya arquitectónica.

En una de las entradas del edificio, ha aparecido un cartel que llama la atención de quienes transitan por la zona. El mensaje, firmado por 'El Gato', pide a los viandantes que no dejen comida ni basura en el lugar, debido a los problemas de plagas: "Por favor, no pongan comida aquí. Tenemos comida. No pongan basura aquí, problemas con ratas y hormigas. Gracias".

Mientras tanto, el acceso al edificio sigue siendo relativamente fácil. Las ventanas del cuerpo infeior, que da a la Avenida de la Aurora, han sido retiradas, y el perímetro está asegurado con malla metálica, aunque algunos 'okupas' no dudan en saltarla para entrar.

A pesar de la situación, Tsuff mantiene su intención de transformar el edificio en un hotel de lujo, aunque todavía está esperando la aprobación definitiva de Urbanismo.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.