La plaza más conocida de Europa presenta su árbol de Navidad y desata las burlas de todos por su aspecto 

Future Publishing via Getty Imag

Como cada año, el icónico árbol de Navidad de Trafalgar Square ha llegado al corazón de Londres, pero no sin generar controversia. El abeto noruego, un regalo tradicional de Oslo como símbolo de amistad y gratitud desde 1974, fue instalado el lunes, provocando inmediatamente burlas y críticas por su apariencia.

El árbol, de 66 pies de altura (20,11 metros), llegó a Londres tras recorrer cientos de kilómetros desde el bosque de Nordmarka, en Noruega. Sin embargo, al instalarse en Trafalgar Square, su aspecto "desaliñado" no pasó desapercibido.

Lejos de ignorar las críticas, la cuenta oficial del árbol respondió con humor: "¿Adivina quién ha vuelto? Ahora, antes de que los que odian empiecen a comentar sobre mis ramas, he tenido 10 días de sueño reparador. ¿Quién no se vería un poco decaído después de ese tipo de viaje? Pero no se preocupen; se esponjará y brillará justo a tiempo para mi gran momento."

Por su parte, el alcalde de Westminster, Robert Rigby, quien viajó a Oslo para ayudar a talar el árbol, defendió su aspecto temporal. "Puede parecer un poco plano al principio, pero se desplegará y lucirá majestuoso", aseguró.

Aun así, hubo usuarios que respondieron a esta publicación con más críticas. "Va a ser necesario mucho trabajo para ocultar todas esas ramas muertas. Sólo lo digo", comentó unol. Otro escribió: "Está aquí. Bueno, la mitad, al menos", mientras un tercero expresó: "Espero que se vea mejor cuando esté arriba".

Pocas horas después, la cuenta del árbol mostró el resultado del abeto ya plantado y volvió a zafarse de sus detractores. "Solo he estado despierto cinco minutos y ya soy un pino poderoso y esponjoso. Los que odian, odiarán, pero recordemos esta hermosa tradición y esperemos que continúe para siempre. ¿Vendrá Yule a mi ceremonia este jueves?", manifestó.