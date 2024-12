La protesta de este hombre en un tren abre el gran debate sobre los que reservan el vagón del silencio cuando viajan

En un reciente caso que ha generado debate en redes sociales, un joven de 26 años compartió en el foro de Reddit '¿Soy yo el imbécil?' su polémica experiencia durante un viaje en tren de alta velocidad ICE (Intercity Express).

El chico eligió conscientemente un asiento en la zona de relajación, un espacio reservado para aquellos que buscan tranquilidad en su trayecto. Sin embargo, lo que prometía ser un viaje placentero se convirtió en un conflicto con otros pasajeros, lo que ha desatado una discusión sobre los derechos y expectativas en estos espacios.

El joven, que no especificó el destino de su viaje, relató cómo, tras reservar su lugar en la zona de descanso, pronto se dio cuenta de que la paz y serenidad que había anticipado estaban fuera de su alcance. En lugar de disfrutar de un viaje tranquilo, se encontró con dos jóvenes conversando a gran volumen y una familia con niños pequeños que, según él, no parecían tener consideración por el entorno.

A pesar de estar en un área donde se busca mantener el silencio, la situación no mejoró, y tras varios intentos de solucionar el conflicto de forma amistosa, el joven se acercó a los responsables del ruido para pedirles que moderaran su comportamiento.

La madre de los niños, al ser confrontada, justificó el ruido alegando que sus hijos eran ruidosos por naturaleza y que no sabía que la zona en la que se encontraba era para relajarse. A su vez, argumentó que no quería que sus hijos usaran auriculares porque eran perjudiciales para sus oídos. Esta respuesta no fue del agrado del joven, quien pensaba que podrían jugar de forma más tranquila o usar dispositivos sin hacer tanto ruido.

Apoyo para el joven

La situación se agravó cuando un trabajador del tren intervino. Tras escuchar ambas versiones, decidió que la familia debía abandonar la zona de relajación si no podía controlar el comportamiento de los niños.

Después de que la madre se negara, la familia fue trasladada a la cafetería del tren para el resto del viaje, ya que no había otros asientos disponibles en el vagón. El asistente sugirió que el joven solicitara un reembolso por su reserva de asiento, dado que la zona de descanso no se mantuvo en las condiciones esperadas.

Al día siguiente, el joven se planteó si su reacción había sido excesiva. Sin embargo, al revisar la definición oficial de zona de relajación proporcionada por Deutsche Bahn, parece que su solicitud de paz estaba justificada. Según la empresa, estas áreas están diseñadas específicamente para pasajeros que buscan un ambiente libre de ruidos como llamadas telefónicas, música a alto volumen y otras actividades disruptivas.

La mayoría de los usuarios de Reddit se posicionaron a favor del joven, con más del 87% apoyando su comportamiento. Muchos coincidieron en que la zona de relajación existe precisamente para ofrecer un espacio tranquilo, independientemente de si los pasajeros son padres con niños.

"El hecho de tener hijos no justifica el hacer ruido sin control", escribió un usuario. Otro añadió: "Los padres responsables buscarían una actividad que fuera tranquila para los niños, como lo hacían antes, cuando jugaban juegos sin tecnología". Algunos comentaron también sorprendidos por la intervención del empleado del tren, que no solo intervino en la situación, sino que logró que la familia abandonara el vagón.