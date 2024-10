La sargento que rompe barreras en el ejército del aire: "Estoy casada y el ejército me dejará conciliar cuando sea madre"

NurPhoto via Getty Images

A McDonnell Douglas F-15 Eagle aircraft of the United States Air Force.

Aunque el ejército ha estado históricamente compuesto por hombres, Tamara Martín observa que "día a día vemos cómo las mujeres han ido ganando más espacio y reconocimiento, y estoy muy orgullosa de formar parte de este cambio". Esta joven de 32 años está destinada en el Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza, donde ocupa el cargo de Sargento del Ejército del Aire, con la especialidad de mantenimiento de aeronaves.

Martín, natural de Huelva, afirma de hecho en una entrevista con Huelva Información que siempre se ha sentido valorada y ha tenido "las mismas oportunidades y responsabilidades" que sus compañeros. "Creo que en el Ejército lo que realmente importa es el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad, independientemente del género", afirma.

Asimismo, destaca que el Ejército le brinda la oportunidad de conciliar su familia y su trabajo, algo que considera "vital". "Estoy casada con mi mujer y, aunque no tenemos hijos, estoy segura de que si algún día decidimos tenerlos, la flexibilidad que ofrece este trabajo me permitirá conciliar sin problemas mi vida laboral y personal".

De esta forma, a las mujeres y a las nuevas generaciones a unirse las Fuerzas Armadas, "para que sigamos demostrando que podemos y debemos ocupar nuestro espacio en cualquier ámbito. Esta es una experiencia llena de retos, es cierto, pero también de oportunidades y recompensas, ya que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y demostrarte a ti misma de lo que eres capaz".

Trabajo como mecánica

Actualmente, es la encargada del avión de transporte A-400M y tiene el trabajo de sus sueños: "Desde pequeña he sentido una profunda admiración por quienes dedican su vida a proteger a los demás, así como un gran interés por el mundo de la aviación y por todo ello decidí unirme al Ejército del Aire y del Espacio".

Así, esta profesión le ha permitido cumplir ese sueño de trabajar con aeronaves, pero también de "formar parte de algo más grande, donde lo que hacemos tiene un impacto directo en la seguridad y defensa de España". Por eso afirma orgullosa que sería un ejemplo a seguir para sus hijos, los tuviera: "Creo que el trabajo que hacemos tiene un impacto significativo, no solo a nivel profesional, sino también en la vida personal de quienes nos rodean".

Su trabajo como mecánica de aeronaves consiste en asegurar que los aviones estén listos para volar: "Realizo tareas de mantenimiento, revisiones y reparaciones, trabajando junto a mi equipo para asegurar que cada sistema funcione correctamente". "En mi equipo de trabajo somos 17 personas, de las cuales 5 somos mujeres. Aunque el número de mujeres sigue siendo menor, cada día somos más", celebra.

Esta profesión le ha permitido participar en maniobras nacionales e internacionales, así como en misiones en el extranjero que le han permitido crecer profesional y personalmente. "Cada día me enfrento a nuevos retos que jamás me habría planteado antes de pertenecer al Ejército del Aire".

Apoyo fundamental de su familia

Martín afirma que su familia le apoyó en todo momento cuando les contó a qué quería dedicarse. "Siempre me he sentido completamente respaldada por ellos en cada paso de mi carrera, lo que ha sido fundamental para mí. Esto me ha ayudado a enfrentar los retos que suponen esta profesión".

Unos retos que fueron especialmente duros al principio: "No fue fácil, ya que adaptarse a una vida tan exigente como la militar requiere esfuerzo y dedicación". Sin embargo, con el ánimo de su entorno y su constancia logró superar todos los "obstáculos iniciales". "Hoy en día me siento mucho más segura y confiada en mis capacidades", valora.