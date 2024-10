La simple regla que debes aplicar para disfrutar de tu televisor al máximo

Lo que más preocupa a los consumidores cuando escogen sus televisores suele ser el tamaño o la resolución de la pantalla. Sin embargo, existe un tercer factor a tener en cuenta para poder aprovechar al máximo este aparato electrónico. Se trata de la distancia a la que colocamos este electrodoméstico del sofá, la cual juega un papel clave en la experiencia televisiva.

El truco consiste en no colocar el televisor ni demasiado cerca, ni muy lejos, ya que de lo contrario, no solo no se verá bien, sino que también acabará dañando nuestra vista. Para conocer cuál es la distancia óptima a la que se debe colocar el televisor, lo primero a lo que se debe prestar atención es el tamaño de la pantalla y a su resolución. Por lo general, se aplica la siguiente regla:

Resolución SD: Diagonal de la pantalla en cm x 3.5

Diagonal de la pantalla en cm x 3.5 Resolución HD: Diagonal de la pantalla en cm x 2.5

Diagonal de la pantalla en cm x 2.5 Resolución 4K: Diagonal de la pantalla en cm x 1.5

La distancia correcta para colocar tu TV

Distancia correcta para colocar la TV huffpost- canva

Aunque no se trata de una regla exacta y dependerá de muchos otros factores, esta tabla puede utilizarse como referencia para orientarse sobre la distancia óptima a la que se debe colocar el televisor al sofá.