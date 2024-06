La urgente medida del DNI que debes tomar en cuanto te han estafado

Puede que lo hayas escuchado, pero no interiorizado, porque nunca te ha ocurrido. Pero puede pasar en cualquier momento. Un despiste, un robo, una estafa... actualmente, hay múltiples formas que conducen a tener un control estricto sobre los datos personales, también en el sentido físico.

Son numerosas las advertencias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en caso de que se haya sustraído el documento nacional de identidad (DNI) hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente.

Se trata de poner en conocimiento de las autoridades ese robo o intromisión para dar parte y renovar el DNI. Precisamente, una cuestión que también puede darse en nuevos formatos de estafa, como el siguiente a relatar.

La importancia de renovar el DNI en una estafa con criptomonedas

Se trata del caso del que se hace eco el medio iLeón, en el que el leonés Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) tuvo que colaborar con un afectado de una estafa con criptomonedas hasta el punto de que perdió sus ahorros. Todo comenzó con lo que a priori era una pequeña inversión de dinero, a la que después fue incitado a invertir en otras plataformas por supuestos brokers.

Estos supuestos agentes de inversión le conminaron a que emplease un conocido software de control remoto de su ordenador, Anydesk. Ante las inversiones iniciales que sacó adelante de forma positiva, no sospechó. Las sospechas sí se hicieron patentes cuando un día trató de retirar dinero y no fue capaz. Otro supuesto broker contactó con él diciendo que le ayudaría a recuperar dinero de la estafa. No coló y el afectado contactó con el Incibe.

Desde dicho organismo le indicaron que debía denunciar, cortar la comunicación y reclamar la cantidad pecuniaria perdida a la plataforma. En ese proceso también le instaron a realizar análisis completo del ordenador con un antivirus, renovar su DNI y actualizar sus contraseñas.