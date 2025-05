La madre de uno de los cardenales que partía de favorito a papa se pronuncia: "Me alegro de que no hayas sido elegido"

Amor de madre. Una ha respirado aliviada al saber que su hijo, el cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa, no ha sido elegido para portar el anillo del pescador y ostentar la mayor responsabilidad que se puede adquirir en el seno de la Iglesia Católica, ser el papa. ¿El motivo de alegrarse de algo así? Que su relación no cambie (tanto).

Residente en Cologno al Serio, una localidad de la provincia de Bérgamo -no, la distancia que les hubiera separado no hubiera sido solo la de El Vaticano con una calleja de Roma-, María Tadini ha relatado su sentir al diario italiano Il Corriere della Sera, al que ha confesado que "es un alivio, todavía podré verlo".

"Me alegro de que no lo eligieran, así aún podré verlo. Si hubiera sido Papa, habría sido difícil. Cuando tenga noticias suyas, le diré que, por suerte, está libre y que le prepararé polenta cuando venga ", adelantó la madre de Pizzaballa, indicando que "él es muy joven todavía y tendrá otra oportunidad, pero yo ya no estaré allí" y puntualizando que de haber salido pontífice su hijo, "claro que hubiera sido bonito, pero no es una decepción, es un alivio".

"Tranquila, mamá, se acabó"

"Me siento aliviado, todos estamos aliviados. En primer lugar por él, que habría tenido una tarea muy pesada sobre sus hombros, así tendrá un poco menos de qué preocuparse", desgrana el hermano mayor del cardenal en cuestión, Fiorenzo Pizzaballa, quien trata de apoyar a su madre: "Tranquila, mamá, se acabó".

