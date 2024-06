Las 5 CCAA que pagan hasta 3.000 euros por obtener el carné de conducir

Sacarse el carné de conducir no es una tarea fácil. Y no, no sólo tiene que ver con los nervios a someterse a las pruebas de la forma idónea, ya que también supone un importante desembolso económico que echa para atrás a más de uno.

Es por ello por lo que hay que varias comunidades autónomas españolas que ofrecen varias ayudas económicas que van hasta los 3.000 euros para la obtención de todo tipo de carnés.

El objetivo es que cada persona pueda superar el procedimiento sin que los más de 1.000 euros que suele costar de media sacarse una licencia de conducir suponga un daño importante a su bolsillo.

Las regiones que han puesto en marcha varias ayudas han sido Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Cantabria. En su línea de apoyo, han destinado fondos públicos que suponen un importante balón de oxígeno.

En Madrid, por ejemplo, los futuros conductores profesionales que necesiten el carné de conducir C, D y D+E, pueden intentar lograr la ayuda de 600 euros destinada a esta práctica.

En Galicia o Cantabria, la ayuda se reduce a 200 euros mensuales, pero sirve para cualquier licencia obtenida en las autoescuelas de ambas comunidades autónomas.

En Galicia, de hecho, se da 200 euros a los permisos de tipo B, pero también hay ayudas que oscilan entre 650 y 1.300 euros por el carné C y D. Algo que se otorga a las personas con una edad comprendida entre los 18 y 30 años y que no superen el SMI con sus ingresos anuales.

La comunidad autónoma que más se vuelca es La Rioja. Mientras que en Castilla y León se ofrece una ayuda de unos 750 euros para las mujeres con edad inferior a los 60 años que traten de sacarse el carné B; en La Rioja se ofrecen préstamos a los jóvenes de hasta 30 años que llegan hasta los 3.000 euros.