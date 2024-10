Localizados varios cadáveres en las zonas inundadas por la DANA en España

Primeras víctimas mortales tras el paso de una DANA que ha golpeado con fuerza el sur y este de España. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que se han localizado "cuerpos sin vida" en las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que, además, deja siete personas desaparecidas en Letur (Albacete) y en L'Alcudia (Valencia).

Carlos Mazón, en una comparecencia en el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana, no ha precisado ni la ubicación ni la cifra provisional de fallecidos tras el paso de la DANA, por respeto a las familias o, al menos, hasta que se contacte con todas. Mazón ha explicado también, que los efectivos de emergencias valencianos están llegando ya a zonas "donde hasta hace bien poco no se podía acceder" en las comarcas más afectadas: Utiel-Requena, la Ribera y l'Horta.

"Podemos confirmar que ya hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, porque tienen que saberlo de manera adecuada y hay familias que todavía no tienen esta confirmación", ha dicho el presidente valenciano, quien ha trasladado un "mensaje de calma, de paciencia y de fuerza" mientras los efectivos de emergencia trabajan en los puntos más afectados por la DANA.

"Estamos en un momento muy complicado, pero insisto, se va a llegar a todos los lugares. Hemos empezado a rescatar, hemos empezado a acceder a lugares donde hasta hace bien poco no se podía acceder, pero hay sitios donde aún no se ha podido llegar por inaccesibilidad absoluta en estos momentos", ha recalcado el presidente valenciano, que ha detallado que se han recibido 10.000 llamadas y hay cientos de actuaciones directas.

En todo caso, ha instado a las personas que estén viendo también en este momento que no llueve, que "sigan buscando los lugares más altos, porque no significa que aguas arriba pueda llover y por tanto llegue agua en condiciones que no descartamos en las próximas horas". "Porque va a seguir lloviendo en muchas zonas", ha advertido.

"Por lo tanto, el primer mensaje que queremos trasladar es que las personas que estén ahora mismo paradas o bloqueadas sepan que se va a llegar y que, si no se ha llegado, no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni por falta de capacidad, porque la capacidad es toda para poder acceder; es un problema de acceso todavía", ha expuesto.

Mazón también ha aprovechado su comparecencia para recordar que se ha puesto en circulación en las redes sociales un bulo que decía que el 112 se había 'caído'. "No se nos ha caído. Si alguien no consigue contactar en una primera llamada con el 112, que lo vuelva a intentar, porque no se ha caído el 112, sigue siendo el vehículo válido", ha dicho.

El Gobierno constituye un comité de crisis



El Gobierno ha constituido un comité de crisis de seguimiento de los efectos de la DANA para "coordinar los trabajos de respuesta y asistencia por este fenómeno", ha informado el Ejecutivo.

Este comité ha mantenido una primera reunión en las dependencias del Departamento de Seguridad Nacional en el Complejo de La Moncloa, bajo la presidencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según ha informado esta noche el Gobierno, en esta primera reunión han participado asimismo, de forma telemática, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé.

El comité de crisis se ha puesto en contacto con los presidentes de Valencia, Castillla-La Mancha, Murcia y Andalucía, así como con los delegados del Gobierno en estos territorios y ha puesto a su disposición todos los efectivos que sean necesarios de la UME, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil.

El comité de crisis se mantendrá reunido de forma permanente para analizar la situación hasta que la DANA remita. A partir de mañana, este órgano será presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una vez regrese de su viaje oficial a India.