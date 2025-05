El cariño por Manolo: el día que España se movilizó porque le robaron su bombo

NurPhoto via Getty Images

Una de las historias que quedará en la memoria de los españoles fue el día que Manolo 'el del bombo', que ha fallecido este jueves a los 76 años, perdió su tambor. Fue en 2017, tras un partido amistoso entre la selección colombiana y española. El juego, quedo en segundo plano cuando se confirmó la tragedia.

Según publica el diario catalán El Nacional, el mismo protagonista explicó entre lágrimas que unas chicas llevaban su tambor en el coche. "El vehículo fue forzado y los ladrones usurparon el tambor y otros objetos de valor sentimental". "Eran mis recuerdos. Ya no es lo que me ha pasado. Es que me han operado hace cuatro meses. Dios quiera que aparezca", relata el ya fallecido Manolo.

Incluso desde las redes sociales se llevaron a cabo iniciativas para encontrar el bombo. X, entonces Twitter, se solidarizó y recibió innumerables muestras de apoyo. Finalmente, y tras 12 horas perdido, la Armada Española anunció la recuperación. "Manolo puede volver a estar tranquilo", afirmó el cuerpo entonces.

Este jueves se ha conocido la trágica noticia de su fallecimiento. Manolo acompañó a la selección española de fútbol durante más de cuatro décadas en cada partido. Por el momento, no ha trascendido la causa del deceso.

