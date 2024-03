Los primeros indios de América se bautizaron en esta catedral de España

El 12 de octubre del año 1492 Cristóbal Colón llegó por primera vez a América. Tras varios meses descubriendo el nuevo continente, en enero de 1493 ordenó el regreso y en marzo fondearon en Palos de la Frontera. Tras volver a la Península Colón no volvió solo, sino que lo hizo con varios habitantes de los lugares que había conocido.

Como el objetivo de la expedición era llevar la religión por todo el mundo, los primeros seis indios que vinieron hasta el reino de Castilla y Aragón tuvieron que ser bautizados. Y recibieron el sacramento en la catedral de Barcelona, ante la presencia de Fernando el Católico y su hijo Juan.

Como indica la web Alfa&Omega, el bautizo tuvo lugar en el mes de abril de 1943 en la pila gótica de la majestuosa catedral de la Ciudad Condal. Una placa situada en la capilla de bautismo de la entrada del templo así lo recuerda: "Los primeros seis indios venidos de América y traídos por Cristóbal Colón han renacido en el bautismo".

Sin embargo, aunque este momento sí que se produjo en este lugar, no fue en la fecha indicada. El principal motivo es que en ese mes de ese año, el rey Fernando se encontraba postrado en cama en San Jerónimo de la Murtra (Badalona) después de que un exaltado le apuñalase en el cuello. Pero no es la única evidencia, ya que Colón no pudo llegar hasta Barcelona en el mes de abril.

Además, la placa conmemorativa no solo informa del bautizo de los indios, sino también de su destino. "A continuación retornaron a su país e hicieron de misioneros", se explica. Y añade que "Barcelona se convirtió en la primera ciudad cristiana en plantar una semilla en el nuevo mundo".