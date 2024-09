Los supermercados Alcampo encogen por orden de dirección y en España aguantan la respiración

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Varios sindicatos han denunciado la reducción de la superficie de al menos doce locales de las regiones francesas de Nord y Pas-de Calais. El mayor recorte afectará a Villeneuve-d'Ascq, que perderá un piso entero (la mitad de la tienda), que ocupa unos 6.300 metros cuadrados. Otros que también perderán bastante espacio de la lista son los de Noyelles-Godault, Leers, Englos y Petite-Forêt.

Se trata de una decisión realizada por la empresa matriz del minorista del norte, Elo Groupe, quien anunció antes del verano que pretendía realizar una reducción de las áreas de venta de algunos de sus hipermercados para intentar compensar de algún modo la enorme pérdida financiera a la que se enfrentó en el primer trimestre, de aproximadamente 1.000 millones de euros.

Consecuencias en el empleo

Según la dirección, aunque aún es pronto para calcular las consecuencias que afectarán al empleo, lo más seguro es que no haya recortes de empleo.

Sin embargo, René Carette, delegado sindical central para la explotación de la CFDT Auchan France, cree que "es sorprendente que un grupo como Auchan no se haya fijado en este aspecto humano. Se nos dice que se trata sobre todo de no sustituir a los ausentes como los que se jubilan. Pero queremos respuestas más precisas y garantías. Y luego, no reemplazar significa una carga de trabajo más pesada para los que se quedan".

Demasiado grandes

Los hipermercados, los cuales pueden cubrir una superficie de hasta 20.000 metros cuadrados, captan cada día menos clientes. El delegado de la CGT Auchan en Faches Thumesnil, es consciente de ello. “Cada vez hay menos gente y el centro comercial se va vaciando poco a poco. Auchan espera recuperar espacio para alquilarlo, pero todavía necesita encontrar un comprador”, afirmó.

Aseguran que no se perderán estanterías, sino que se trata de reducir aquellas que no funcionan, como la decoración, la ropa de hogar o los electrodomésticos. El grupo tendrá especial atención en aquellos productos de consumo, como las bebidas, los productos de higiene o los de alimentación, que representan un 70% de la facturación de la firma.