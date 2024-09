Madrid no necesita mar para alzar el gran templo de las ostras donde aprender a comerlas

El Puertito de Madrid (ubicado en el Paseo del General Martínez Campos, 42), en el distrito de Chamberí, está celebrando su primer aniversario, brindando una «experiencia gastronómica única» y consolidándose como un lugar de encuentro para clientes de diversos sectores desde su apertura.

Inaz Fernández, uno de los socios fundadores, ha estado vinculado a las ostras durante toda su vida. Desde su infancia, en su hogar, siempre estuvo presente el misticismo en torno a estos moluscos. Ya siendo adulto, durante un viaje a Francia, se dio cuenta de que las ostras eran un alimento popular y accesible. Fue entonces, hace casi dos décadas, cuando pensó que la idea de abrir un bar especializado en ostras, donde se pudieran disfrutar de manera informal, era excelente. Sus deseos se concretaron primero en Bilbao y ahora en Madrid.

A lo largo de este año, el establecimiento se ha posicionado como un referente en el ámbito de las ostras, ofreciendo la mejor selección en todo el país. La clave del éxito de El Puertito de Madrid radica en la altísima calidad de sus ostras, el ambiente relajado y sus precios accesibles.

La carta de ostras abarca una gran diversidad de opciones: de España (Galicia Especial), de Francia (como la Fine de Claire Nº3 o la Costa Oeste Nº3, entre otras), de Irlanda (con opciones como la Tia Maraa By Gillardeau no 3 o la Regal Spéciale no 3 de Bannow Bay), de Holanda (Holandesa 6/Ø Lux), de Portugal (Quatro Aguas Nº 2), y la Ostra Gillardeau (de origen francés), que es la más famosa a nivel mundial.

Además, ofrecen una amplia selección de vinos por copas y también Champagne. Naturalmente, la cerveza es otra opción que marida perfectamente con las ostras. Además de poder disfrutar de las ostras en el local, disponen de servicios de entrega a domicilio y comida para llevar.