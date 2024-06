Mueven los cuerpos de dos alpinistas en el Everest y se desatan las preguntas

Los escaladores británicos George Mallory y Andrew Irvine fueron vistos por última vez el 8 de junio de 1924, a solo 250 metros de la cumbre del Everest, antes de desaparecer entre las nubes. Esa desaparición se ha convertido en uno de los mayores misterios del alpinismo y ha inspirado varias teorías alrededor de una pregunta: ¿Llegaron a la cima?

En 1924, el dúo de alpinistas británicos partió con sus bombonas de oxígeno artificial la cima del Everest, a 8.848 metros. Expediciones anteriores habían logrado alcanzar los 7.500 metros, pero nadie se había atrevido a subir más, hasta entonces. "Será una gran aventura", escribió George Mallory a su madre antes de salir hacia la cima del mundo.

A George Mallory, que había participado en varias expediciones previas, lo conocían por ser uno de los mejores escaladores de Gran Bretaña. Andrew Irvine, por su parte, a sus 22 años tenía poca experiencia en alpinismo, pero era especialista en bombonas de oxígeno.

Setenta y cinco años después, en 1999, el estadounidense Conrad Anker se encontraba el cuerpo de George Mallory cuando ascendía a la cumbre del Everest, pero del cuerpo de Irvine sigue sin haber rastro y con él, la cámara de fotos que podría contener las pruebas de que llegaron a la cumbre. Aunque, según The Guardian, una nueva investigación dice haber localizado un posible lugar en el que descansarían sus restos mortales.

En 2019, una infructuosa expedición liderada por Jamie McGuinness, que ha llegado a la cumbre del Everest cinco veces desde el lado tibetano, intentó encontrar los cuerpos de Mallory e Irvine, pero fracasaron. McGuinness, no obstante, considera que se han movido los cadáveres de los dos alpinistas: "Estoy casi seguro de que el cuerpo de Irvine ya no está ahí arriba. Llevamos a cabo investigaciones exhaustivas con drones y descubrimos varios cuerpos más, por lo que sabemos que no pasamos nada por alto", señala al diario.

Mark Synnott, otro de los alpinistas que participó en la expedición de 2019 y subió al punto del Everest en el que los investigadores han coincidido en que era más probable que estuviera el cuerpo de Irvine, pero no encontró nada. Synnott también investigó el lugar exacto en el que Anker había encontrado el cuerpo de Mallory, pero tampoco apareció por ningún lado. "Teníamos coordenadas GPS de dónde estaban los cuerpos, volamos el dron a ese lugar. Tomamos fotos. Siento que si el cuerpo de Mallory todavía estuviera allí lo habríamos visto. No tiene sentido. ¿Por qué retirar los cadáveres?", dice.

Las muertes de los escaladores son y siguen siendo un misterio, pero Synnott no ha renunciado a encontrar la respuesta a quién fue el primero en llegar al Monte Everest. Una parte de él todavía cree que el cuerpo de Irvine y la cámara que le dará la pista están en alguna parte.

Según Synnott, quienes conocen detalladamente la historia deben estar de acuerdo en que si alguien retiró los cuerpos de Mallory e Irvine, fueron las autoridades de montañismo de China.

"Ahora tenemos varias fuentes que afirman lo mismo: que los escaladores chinos derribaron el cuerpo y la cámara y mantuvieron el hallazgo en secreto. Esto se debe a que quieren mantener el récord establecido por los escaladores chinos, cuando fueron los primeros en alcanzar la cumbre por el lado norte", dijo a The Telegraph después de la expedición de 2021.