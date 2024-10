Una mujer toca la puerta de la muerte al beber 4 litros de agua en un día para terminar con el estreñimiento

Una mujer de 41 años, llamada Nina Munro y residente en Queensland (Australia), ha estado a punto de morir tras beber demasiada agua, una acción que hizo que sus niveles de sodio se redujeran drásticamente.

En un intento por curar lo que creía que era un resfriado, Munro bebió 4 litros de agua en un solo día. Esa hiperhidratación, a la que además había que añadir la mezcla con medicamentos, dejó a la mujer en una situación crítica.

Tal y como ha informado el periódico británico The Mirror, ese exceso de agua (y falta de sodio) provocó que Nina Munro pasara cinco días luchando por su vida ingresada en una unidad de cuidados intensivos.

Seis semanas antes de que tuviera lugar esa hospitalización, la mujer comenzó a tener tos. Para ponerle remedio, Munro consultó hasta a cinco médicos diferentes. Todos ellos le recomendaron que se hidratara más y que tomara una serie de medicamentos.

Sin embargo, su estado de salud empeoró en los días previos a su ingreso hospitalario. En declaraciones a The Mirror, la mujer ha explicado que “fui a un hospital local y me dijeron que bebiera mucha agua porque pensaban que sufría un síndrome de abstinencia por los esteroides que estaba tomando”.

Munro ha contado que empezó a ver una “niebla” y que el consejo de los médicos volvió a ser que bebiera más agua. La mujer pasó los tres días siguientes vomitando, hasta que acabó ingresando en el hospital por sus niveles de sodio tan bajos.

“Los médicos no saben cómo sobreviví. Me estaba ahogando lentamente y ni siquiera me daba cuenta”, ha destacado la mujer.