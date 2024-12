Ni 20 ni 200 euros al mes: un asesor financiero revela al fin cuánto dinero debes ahorrar al mes

Un mes completo de ingresos. Es lo que Will Kellar, asesor financiero y socio de Human Investing, recomienda como meta de ahorro, según recogen en It's possible. Claro que no siempre es fácil, pero menos lo es, en estos momentos, ahorrar lo que normalmente aconsejaban los expertos: guardar el suficiente dinero para cubrir de 3 a 6 meses.

Según Kellar, teniendo en cuenta las dificultades que existen en estos momentos para ahorrar, cree que cualquier cantidad es mejor que nada. Él recomienda comenzar ahorrando entre 50 o 100 euros al mes, y desde ahí ir trabajando poco a poco para, al menos, llegar a tener ahorrado lo que serían los gastos de un mes, por si acaso.

Ahorrar para un mes completo, tal y como defiende este asesor, es importante para poder hacer frente a golpes financieros que puedan llegar, y evitar así tener que recurrir a métodos que acabarían generando deudas durante mucho tiempo.