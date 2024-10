Ni chinches ni ratas: la única plaga asquerosa que ha logrado llevar a Chicote al borde del vómito

Alberto Chicote sigue triunfando en la televisión. El famoso chef ha estrenado recientemente la novena temporada de su programa "Pesadilla en la cocina", donde sigue visitando restaurantes de todo el país para solucionar los problemas de sus responsables. Desde su estreno en 2012, ha ido solventando errores de gestión y culinarios de todo tipo. Pero lo que se vio en el último programa, estrenado esta semana, supera cualquier límite.

Chicote viajó a Granollers (Barcelona) para visitar BrasasYmás, un establecimiento que necesitaba ayuda para poder mantenerse abierto. Redón, el dueño, estaba alarmado porque la deuda no había dejado de crecer. Pero eso no fue lo que preocupó a Chicote, sino la limpiza del local.

El famoso chef advirtió que la cocina olía mal. "Huele a mierda", aseguró el presentador. Entonces, buscando el origen del olor, abrió la cámara frigorífica. Y allí se encontró con una desagradable sorpresa: numerosos alimentos en mal estado. "Hostia, tío, ¿no te dan arcadas a ti?", le preguntó a Redón. "Lo que había ahí era del paleolítico. Me rio porque me da vergüenza", admitió el dueño.

El dueño del restaurante no tuvo más remedio que lamentarse ante la cámara por la reacción de Chicote, quien le llamó terrorista. "Que Chicote salga de mi nevera a punto de vomitar, me llame terrorista y me diga que no soy cocinero, pues me toca un poco el corazoncito y la honra como cocinero", admitió el propietario.

Redón, incluso, admitió que había telarañas en la cocina y que su local sufe una plaga de cucarachas. "Realmente no es que sea guarro o que no quiera limpiar, es que no me apetece, es que no me siento con fuerzas de limpiar", se defendió.