Ni Protos ni Cune: el nuevo vino blanco estrella para la OCU se vende en cualquier supermercado por 4 euros

En un mercado donde los precios de los vinos suelen elevarse con la fama y la procedencia de ciertas denominaciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sorprendido a muchos al identificar como su “vino blanco estrella” a una botella de precio accesible que cuesta apenas 4 euros. Este vino, que ha superado a reconocidas marcas de alta gama como Protos y Cune en su última cata comparativa, está disponible en los supermercados habituales, haciéndolo un lujo accesible para muchos.

Desde hace más de 20 años, la OCU realiza análisis anuales de vinos, en los que no solo mide la calidad de las uvas utilizadas y el proceso de elaboración, sino también la cantidad de aditivos y conservantes empleados, elementos que suelen incidir en el sabor y en la salud de los consumidores. En este contexto, el bajo contenido de sulfitos del vino seleccionado ha sido un factor importante para que sobresalga entre sus competidores, ya que estos aditivos, si bien permitidos en la industria del vino, han sido criticados en los últimos años por la misma OCU debido a sus efectos secundarios, como dolores de cabeza o molestias digestivas.

En su análisis más reciente, la OCU ha revisado a fondo 31 vinos blancos jóvenes de la cosecha de 2023, provenientes de 15 Denominaciones de Origen (D.O.) diferentes y dos marcas catalogadas como Vino de la Tierra. Cada vino fue evaluado por un panel profesional que, con una calificación rigurosa y de parámetros estrictos, ha determinado que el mejor en calidad no proviene de las reconocidas Rías Baixas, Rueda o Rioja, sino de una opción inesperadamente asequible. Según los especialistas de la OCU, su análisis técnico incluyó la medición de componentes como el alcohol, azúcar, acidez, y elementos químicos adicionales como el ácido sórbico y ascórbico, para asegurar que los consumidores tengan una idea realista de la composición del vino que eligen.

Este análisis exhaustivo no solo ha revelado a un vino sorprendentemente accesible como el mejor en relación calidad-precio, sino que también evidencia que algunas de las D.O. tradicionales pueden llegar a cobrarse entre 6 y 10 euros por botella, dependiendo de la disponibilidad y el tipo de producción. En el caso de la estrella de esta cata, el precio es de apenas 4 euros, un hecho que resalta frente a opciones más costosas y bien conocidas. Se trata del vino blanco BARBADILLO 2023, con Denominación de Origen VT Cádiz.

La normativa, los sulfitos y el compromiso con el consumidor

El contenido en sulfitos, un conservante añadido al vino por su función antimicrobiana y antioxidante, ha sido otro de los puntos donde la OCU ha centrado su análisis. La organización ha penalizado a tres vinos por superar los 120 mg/l de sulfitos, un límite que, aunque está permitido por la normativa de la Unión Europea, la OCU considera alto en función de la salud y el disfrute del sabor del vino. Los vinos que han superado esta concentración incluyen etiquetas destacadas como Paco & Lola, Tagonius y Castillo de Liria.

Además de los sulfitos, los expertos de la OCU han observado que otros aditivos, como el ácido sórbico y el ácido ascórbico, también fueron utilizados en ciertos vinos del análisis. Si bien su presencia no está relacionada con problemas de salud conocidos, se considera que ambos elementos pueden alterar el perfil gustativo natural de un vino. En particular, el ácido ascórbico, a veces añadido como vitamina C, es frecuentemente empleado para evitar la oxidación del vino, aunque su utilización no es necesaria en todos los casos.

En la evaluación final, el vino ganador no contenía ninguno de estos conservantes adicionales, lo que le permitió brillar en una cata donde la calidad se define tanto por la naturalidad de los ingredientes como por la experiencia del sabor.

La OCU también ha recomendado a los consumidores revisar las añadas y las promociones en el supermercado, ya que algunas ofertas pueden corresponder a botellas de años anteriores que no ofrecen la misma frescura de un vino blanco joven. En su análisis, observaron que, aunque el precio puede variar según el establecimiento,