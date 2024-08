Ni tratamiento ni vacuna: los osos perezosos meten un temido virus en 5 zonas de España

El virus Oropouche (OROV), una enfermedad zoonótica transmitida por mosquitos, ha hecho su aparición en España, con un total de 14 casos detectados hasta la fecha. Este virus, que se origina en los animales perezosos y se propaga a través de las picaduras de insectos, incluyendo mosquitos, ha sido identificado en Galicia, Andalucía, País Vasco, la Comunidad de Madrid y Canarias.

El virus Oropouche, también conocico como "virus de la pereza", fue descubierto por primera vez en 1955 en el pequeño pueblo de Oropouche, Trinidad y Tobago. Cinco años más tarde, durante la construcción de la carretera Belém-Brasília, se identificó a un perezoso como portador del virus. Desde entonces, el virus ha causado hasta 30 brotes, todos centrados en la cuenca del Amazonas.

El primer brote de esta enfermedad se registró en Cuba y Brasil, y desde entonces, se ha propagado a otras regiones. Los expertos advierten que la enfermedad puede tener consecuencias fatales si los síntomas empeoran. Los síntomas comunes del virus Oropouche incluyen rigidez en las articulaciones, náuseas y vómitos. Uno de los casos más graves fue el de una mujer de 26 años que desarrolló diarrea severa y fiebre tras visitar Ciego de Ávila en Cuba.

En Italia, el virus se ha expandido después de que dos turistas, que habían estado en Cuba, regresaran con síntomas de la enfermedad. España registra la gran mayoría de casos del virus Oropouche en Europa, con 12 de un total de 19 casos detectados (cinco en Italia y dos en Alemania), según la información que ha difundido el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Síntomas del virus de la pereza

La enfermedad por virus Oropouche se manifiesta como una enfermedad febril aguda, con síntomas que incluyen cefalea, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares, y puede durar de 4 a 8 días (rango entre 3 y 21 días). En ocasiones, puede provocar síntomas más graves, como hemorragias y meningitis.

A pesar de que los vectores habituales de esta enfermedad, los mosquitos Culicoides paraensis y Culex quinquefasciatus, no están presentes en Europa, no hay evidencia de que las especies europeas de mosquitos no puedan transmitir este virus. Por ello, se recomienda a los casos evitar picaduras con medidas como aplicar insecticidas y repelentes, utilizar mosquiteras, usar ropa que cubra la piel en el exterior y mantener una buena higiene personal.

El nombre del virus proviene del perezoso, un animal conocido por ser uno de los más perezosos del reino animal. Esto se debe a que el Bradypus tridactylus parece ser un huésped animal clave para la incubación de este virus, con insectos que lo transmiten de los perezosos a los humanos y viceversa. Sin embargo, no son los únicos animales sensibles a este patógeno, que ha sido encontrado en aves silvestres y algunos primates, como los monos capuchinos y aulladores.