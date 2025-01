Oleada de demandas de las sandalias de moda contra los imitadores alegando que son una "obra de arte"

En Alemania, una empresa fabricante de calzado ha iniciado una batalla legal contra tres competidores que imitan sus productos, alegando que sus zapatos deben ser considerados como una "obra de arte". Se trata de la marca Birkenstock, conocida por sus sandalias con suelo de corcho, que según informa el diario The Guardian ha presentado hasta tres demandas en el Tribunal Federal de Justicia de Alemania contra fabricantes imitadores, entre los que se encuentran la firma Tchibo.

Los abogados de la marca denunciante defienden que dichas empresas vulneran la ley de derechos de autor que recoge que los creadores de sandalias poseen derechos exclusivos de uso, al igual que sucede con el resto de artistas y creadores. Un ejemplo es el Porsche 356, el cual se encuentra protegido por dicha ley tal y como dicta una resolución judicial de abril de 2022.

En total, la marca denuncia que se han copiado cuatro modelos: Arizona, su clásico diseño con dos correas, Gizeh, similares a una chancla, Madrid, que posee una sola correa, y el Boston, un zueco cerrado por delante. "La ley de derechos de autor reconoce desde hace décadas que los diseños excepcionales de objetos cotidianos también pueden protegerse mediante derechos de autores", destaca el abogado de la empresa, Konstantin Wegner,

Sin embargo, las marcas oponentes de Birkenstock no coinciden en que las sandalias puedan figurar como "arte" y critican que se trata meramente de un tipo de calzado y no de un avance para la humanidad, tal y como recoge The Times.