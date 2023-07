Una pareja suiza llega escoltada por la Guardia Civil a un camping en Galicia

Lo que parecía el inicio de unas vacaciones idílicas se ha convertido en algo más complicado para una pareja suiza que eligió Galicia para descansar unos días. El problema ha sido que su caravana estaba remolcada por un tractor, algo prohibido en nuestro país.

Joseph y Nolli son una pareja de jubilados suizos que decidió viajar hasta España para disfrutar de sus vacaciones de verano. Sin embargo, tuvieron que ser escoltados hasta el camping al que se dirigían por remolcar su caravana con un tractor.

Según informa La Voz de Galicia, el matrimonio no puede regresar a su país porque la Guardia Civil ha inmovilizado el tractor por considerar que no es apto para el remolque de una caravana. Sin embargo, el hombre, de 84 años, asegura que "el que no puede remolcar es nuestro coche, un Toyota Yaris incapaz de mover los 755 kilos de la caravana".

Para poder solucionar su situación están poniéndose en contacto con las embajadas, pero de momento nada. "Hemos contactado con la de España en Berna y nos dijeron que si la máquina tiene el potencial suficiente puede circular", explica. Está enfadado por el tractor tiene todos los permisos de circulación en regla y no entiende por qué no puede utilizarlo.

Las alternativas para volver a casa

"Estamos pensando en alquilar un camión hasta la frontera con Francia y, una vez allí, seguiremos como hasta ahora", comenta la pareja al medio citado anteriormente. Pero el hombre no está de acuerdo. Prefiere no meter el tractor en el camión y llevarlo por carretera hasta la frontera.