Parejas LAT: la práctica 'viviendo aparte juntos' cada vez más común entre mayores para evitar peleas domésticas

La fórmula para vivir felices, en pareja y en armonía no es única ni irrevocable. Cada persona es un mundo y lo mismo ocurre con cada relación sentimental. Pero más allá de las peculiaridades de cada cual, existen mil y una formas de intentar alcanzar esa 'sintonía' en el día a día. Como es el caso de las llamadas 'parejas LAT'.

Este tipo de relación, denominada Living Apart Together (vivir separados, juntos) es una aplicación anglosajona del muy español 'tú en tu casa y yo en la mía'. Esto es, parejas que mantienen una relación pese a vivir en domicilios diferenciados.

“Para las personas que han tenido mucha experiencia de relaciones o de vida, se trata de decir: 'Realmente puedo amar a esta persona... pero ya no me impulsa la necesidad de tener una relación convencional y todas las implicaciones que eso conlleva, como ser cuidador, renunciar a la propiedad, compartir las finanzas", explica a The Guardian Elisabeth Shaw, psicóloga clínica y asesora y directora ejecutiva de Relationships Australia New South Wales.

De acuerdo a su experiencia, Shaw ha observado durante décadas, desde la introducción del divorcio sin culpa en Australia en 1975, una mayor aceptación de que las relaciones pueden romperse. De ahí que se abran a 'modos' de pareja fuera de la convivencia habitual.

En diciembre, un estudio llevado a cabo en Reino Unido marcaba como este tipo de parejas mostraban un mejor bienestar mental y social que las solteras o los matrimonios 'convencionales'. Principalmente, por la capacidad para evitar la fricción de los espacios reducidos y las obligaciones cotidianas.

Shaw dice que no es raro que quienes tienen relaciones LAT protejan su autonomía. "Las personas que tienen vidas separadas bastante ocupadas… quieren tiempo libre, sin preguntas ni interrupciones, para dedicarse a esas cosas", algo que, añade, no disminuye el placer cuando están juntos.