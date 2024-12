Pide un cóctel 'inocente' y se despierta ciega y sin aliento

Conmoción en Laos después de un supuesto envenenamiento masivo con metanol -garrafón- en este concurrido destino turístico se cobrase la vida de seis personas, recoge News Wire. Por este motivo, la prensa extranjera recopila estos días casos similares, como el de la joven Ashley King que cometió un grave error durante un viaje a Bali en 2011.

Todo ocurrió cuando se pidió un combinado de vodka "normal" en un bar de Kuta. "No fue diferente a cualquier otra noche que había salido", explicó a The Project. Por aquel entonces King vivía en Australia y aprovechó la conexión para el viaje. El problema llegó en los dos días posteriores, cuando la travesía continuaba en Nueva Zelanda.

"Cuando finalmente llegué a mi alojamiento, me fui a la cama y, cuando me desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que la iluminación en el albergue era muy tenue, lo cual atribuí a una iluminación barata y hostil", señaló. "Y unos 10 minutos después, no podía respirar y me faltaba el aire", subrayó.

Así fue como llegó al hospital "a oscuras, ciega". Y la joven recuerda que "era algo que [los médicos] no habían visto antes, y fue un poco complicado para ellos descubrir qué estaba mal”.