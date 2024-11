Pol Gise, el divulgador que arrasa contando la mitología griega: "A nivel social no hemos cambiado como humanos"

Quién más, quién menos, todo el mundo ha escuchado hablar del mito de Sísifo, uno de los protagonistas más famosos de la mitología griega. Ese hombre que, por intentar desafiar y engañar a los dioses, se vio condenado a cargar durante la eternidad con una roca hasta la cima de una montaña. Cuando parecía que conseguía dejarla arriba, esta se caía y de nuevo tenía que volver a empezar. Así una vez tras otra.

Motivado por el reflejo de la sociedad occidental actual que es este mito, Pol Gisé, uno de los mayores expertos de esta materia y autor del podcast Chisme mitológico, se ha lanzado a contar la vida de este humano en el que es su tercer libro, tras los éxitos de Hades, el dios menos malo y Hércules, el héroe que no quiso serlo.

En Sísifo, el hombre que engañó a la muerte (Ediciones Temas de Hoy), este barcelonés de 32 años ha vuelto a hacer gala de la forma tan llamativa que tiene para narrar temas clásicos basada en un lenguaje actual, fresco y moderno repleto de expresiones de hoy en día. Esta forma tan característica le han convertido en una referencia en redes sociales como TikTok, donde tiene casi millón y medio de seguidores en su cuenta @polgisemitologia.

Gise, que ha estudiado teatro, quiere demostrar que todos los sentimientos, miedos o inquietudes que tienen los humanos hoy en día ya los padecían los protagonistas de estos mitos narrados en la Antigua Grecia.

¿Cómo te nace combinar un tema clásico para el que se suele utilizar un vocabulario más complejo con palabras y expresiones de hoy en día?

Cuando empecé a profundizar en la mitología griega me di cuenta precisamente que nuestra sociedad actual podemos seguir empatizando con prácticamente todos los personajes de los mitos griegos. Me parecía muy interesante eso, poder empatizar con criaturas mitológicas que se escribieron hace miles de años en un mundo completamente distinto, por eso me daba rabia que lo único que se interpusiera entre estos mitos y las generaciones actuales fuera el lenguaje, porque están escritos de una manera más solemne y más complejos para alguien que no conoce nada de la mitología griega.

Si tú escuchas mis podcast, por ejemplo, y después te pones a leer la Metamorfosis de Ovidio lo vas a entender porque no es algo indescifrable o críptico, si no que solo está escrito como si el lector ya supiera el universo del que se está hablando. Se empieza hablando de un Dios que no sabes de donde viene, te lo explica así un poco por encima y necesitas ese contexto.

¿Por qué para este tercer libro te has decantado por el mito de Sísifo y no por otro?

En los tres libros que tengo primero hice un Dios, luego un Semidios o héroe y ahora quería un mortal. Y para mí el humano más humano de la mitología griega es Sísifo porque representa todo lo bueno y malo de nuestra especie. Todo. Tiene sus inquietudes, sus miedos y le mueve lo básico de nuestra especie. Por ejemplo, él tiene mucho miedo a la muerte y busca ser inmortal, que es algo que el ser humano lleva buscando desde nuestro inicio, la gente busca ser inmortal, eternamente joven y él quiere eso. También aparece la mentira, la usa mucho y hoy hay muchas cosas que suceden que están basadas en las mentiras que nos cuentan o cómo las usan para tener más poder, que es lo que le mueve.

Y luego está el famoso mito, que debería llamarse castigo porque solo pertenece al final de su historia, que es lo de la roca. Esto lo hizo muy popular el filósofo Albert Camus cuando en su libro decía que de algún modo Sísifo nos representa porque con su roca no deja de ser de algún modo nuestra vida. Tú te levantas por la mañana y empiezas a trabajar o mover la roca y cuando llega la noche está arriba con la roca en lo alto de la montaña y sueñas que no tendrás que empujarla más, que no tendrás que trabajar y que te vas a retirar, pero al día siguiente te das cuenta que se cae la roca y tienes que volver a empezar.

El libro 'Sísifo, el hombre que engañó a la muerte'. Editorial Temas de hoy

Camus, de algún modo, explicaba con el mito de Sísifo que teníamos que abrazar lo absurdo de nuestra existencia porque es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace seguir empujando la roca. La pregunta es, ¿por qué sigue empujando la roca si siempre se le cae? Es una pregunta muy oscura porque Camus habla del suicidio entre otras cosas, pero dice que tienes que abrazar lo absurdo de la vida y que algo te tiene que mantener vivo. ¿Qué es lo que hace que él siga empujando la roca? En el libro lo explica y es por eso por lo que Camus dijo lo de que hay que imaginarse a Sísifo feliz, porque si él está feliz nosotros también podemos.

¿A quién va dirigido este libro o quién es el público que más te sigue?

Hay público de todo tipo. Gente muy joven o gente adulta porque estos mitos abarcan a toda la población. A mí me lee gente que no sabe de mitología griega y gente que sabe mucho, pero que busca tener nuevos puntos de vista, yo solo intento aportarlos. Hay un público joven que está muy presente, pero yo creo que la mayoría de la población está entre los 20 y los 40.

Precisamente mucha gente de los que ahora tienen entre esos 20 y 40 años creció jugando a juegos como el Age of Mythology, ¿tienes la sensación de que acercó esa cultura por lo divino a la gente y esta ahora que ha crecido quiere saber más de esos personajes?

Sí, gente que jugó a ese juego, que ha jugado al God of War o que ha leído Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Es como que lo retoman, que es algo que perteneció a su infancia o adolescencia y ahora están volviendo a ello, de eso me encuentro mucho.

Antes has hablado de la mentira y de que han pasado miles de años y sigue estando presente, ¿es algo innato del ser humano?

Esto es un poco el señor de las moscas, no sabría decirlo, pero por supervivencia haces cualquier cosa y si para sobrevivir tienes que engañar... Yo por suerte no he estado en esa situación, pero cuando se trata de sobrevivir un humano es capaz de hacer cualquier cosa.

También parece que haces reivindicaciones sociales como que Sísifo tenga un amante que sea hombre, ¿estaba bien visto en la época de la Antigua Grecia?

Precisamente en esa época lo más común era que los hombres se relacionaran entre ellos. No porque fuera una sociedad más abierta, la gente se piensa que era una sociedad LGTBI friendly y no es así. Acostarse hombres con hombres era como una forma de admiración, de poder estar entre ellos, de poder. Algo que también era muy común y muy peligroso era que había señores mayores que captaban a chicos más jóvenes y los convertían en sus aprendices y acababan siendo sus amantes.

Las mujeres eran consideradas prácticamente un objeto, no se les podía hacer nada y eran vista como el medio para reproducirse y para tener hijos varones porque las mujeres no podían heredar nada y solo lo hacían los hombres varones. En el mito de Atalanta, ella se convirtió en una heroína porque su padre quería tener un hijo y tuvo una hija, que la abandonó en mitad de una montaña para que los animales salvajes se la comieran porque él no podía matarla al ser un crimen de sangre. Entonces pasó que la diosa Artemisa convertida en una osa la salvó, pero la respuesta es que los hombres sí que se juntaban entre ellos, pero no porque fueran de mentalidad más abierta, si no porque fuera desde un punto de vista más misógino.

En la historia del mito de Sísifo esta relación no aparece, pero yo lo que hago al novelar estos mitos, como hay tantos espacios en blanco en los originales, añado tramas paralelas y vinculo a Dioses para rellenar estos huecos en blanco y darle más fuerza y que la historia tenga más cosas.

¿Crees que falta más filosofía o cultura clásica en las escuelas?

A mí lo que más me mueve de la mitología griega, y que creo que es lo que más podría aportar, es que a nivel social no hemos cambiado como humanos. Hemos tenido una evolución como especie a nivel científico, tecnológico o sanitario, pero seguimos teniendo los mismos problemas, los mismos miedos, sigue queriendo haber hombres que quieren ser dioses, hay el mismo tipo de odio, conflictos, etc. Esto yo creo que sería interesante para los colegios o institutos. Puede hacer reflexionar y que nos demos cuenta de dónde partimos, dónde estamos, qué recorrido ha habido, etc.

Al final, te sientes identificado con algún personaje, por eso yo siempre digo que lo que vivas o sufras lo habrá sufrido antes un centauro, un humano, un Dios, un semiDios, un héroe o cualquier criatura mitológica. Ahora mismo Sísifo está en boca de todos porque está habiendo muchas referencias, este capitalismo salvaje y se usa mucho para reflejar esta nueva situación.

¿Se ha perdido la cultura de los dioses o sigue estando presente en el sentido de que haya presidentes, como por ejemplo Netanyahu, que se crean por encima de los humanos y busquen terminar con una raza o religión?

En la mitología griega los conflictos que hay como la de Troya no nacen para acabar con una etnia y sí porque se ha secuestrado a una reina, que es Helena. Estas cosas pasan cuando viene una religión nueva o distinta y quieren acabar de algún modo con esto, pero todo el conflicto de Israel y Gaza viene de hace muchos años y hay una víctima que es Gaza y es la que está sufriendo más el conflicto.

Tienes en TikTok casi 1,5 millones de seguidores, ¿cómo se llega a ser divulgador de mitología y tener estas cifras?

Yo empecé a hacer vídeos sobre la Biblia como si fuera una serie de comedia y lo hice porque mis abuelos eran muy religiosos y muy católicos y estaba muy presente en mi vida. Siempre digo que ellos en vez de hacer scroll en TikTok lo hacían en la Biblia. Ahí fue cuando empezó a llegar gente que me pedía hacer cosas sobre mitología y decidí hacer la serie Salseo griego.

Después, hace un poco más de dos años, estábamos en un momento que se hablaba de que el único formato que funcionaba era corto y muy editado porque la gente no veía más de un minuto. Yo no estaba de acuerdo porque esto no tiene sentido, luego vemos series de una hora y con temporadas, películas de tres horas, etc. Así que eso no es verdad. Entonces de algún modo estaba obsesionado y dije que iba a hacer vídeos de más de 10 minutos caminando por el bosque y hablando de mitología griega, así que se puede decir que fue para demostrar que esto también se veía y ahora tengo un millón y medio de seguidores, para que luego digan que no tienen éxito los vídeos largos. Fue también por esa reivindicación.

¿Cuándo te nace ese querer investigar de verdad toda la mitología griega?

Yo me puse a profundizar justo antes de la pandemia. Ahí ya era profundizar bien, bien. Antes tenía más inquietudes. Yo estudié teatro, me formé como actor y me di cuenta que las obras más importantes están basadas en la mitología griega. Por ejemplo, Romeo y Julieta, de Shakespeare, está basado en el mito de Píramo y Tisbe, lo que solo cambia el universo, las familias y en vez de acabar con un veneno ahora está hecho con un león, pero es lo mismo. Fue al darme cuenta que todo está escrito. Sin embargo, esto no significa que lo de ahora sea aburrido, la gracia es ver en qué situaciones tenemos estos dilemas.

Por último, ¿también te gustan y conoces mitología de otras culturas como nórdica, egipcia, etc?

Por supuesto, la mitología griega es la más cercana, soy Mediterráneo y es la que más nos llega, pero la nórdica me gusta mucho y es más desconocida pero me gusta. También las cosmovisiones de Latinoamérica como la cultura Maya, que era muy distinta y muy espectacular.

A mí me explotó la cabeza cuando leí que tenían un mito sobre la creación de los humanos que hablan que los primeros monos eran los que quedaron de los primeros humanos. Crearon humanos de madera para que admiraran a los Dioses, pero como eran de madera carecían de sentimientos y no podían hacerlo, así que decidieron matarlos con un diluvio, como hacen todos los Dioses de todas las culturas. Entonces, los humanos de madera que sobrevivieron fueron los que se subieron a los árboles y estos acabaron siendo los monos.