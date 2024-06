Reaparece el gigante mamífero desaparecido el siglo pasado

A Cape pangolin, also known as Temminck's pangolin.

Había sido visto por última vez en 1999 en el Parque Nacional Niokolo-Koba (Senegal), con lo que fue catalogado como especie extinta. Sin embargo, ha vuelto a aparecer 24 años después en el mismo parque, ubicado a lo largo del río Gambia, para sorprender a la comunidad científica. Se trata del oso hormiguero escamoso, también conocido como pangolín gigante.

El asombroso hallazgo se produjo el 8 de marzo de ese año a la 01:37 am gracias al estudio con cámaras trampa realizado entre febrero y mayo de 2023 en el mencionado parque, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. No obstante, los resultados no habían salido hasta ahora, cuando se han publicado en la revista African Journal of Ecology.

En constante peligro

El pangolín gigante, es el más grande de las ocho especies de pangolines repartidas en tres géneros (Manis, Phataginus y Smutsia), alcanzando hasta 1,2 metros de longitud. Lamentablemente, estos mamíferos son de los animales más traficados en todo el mundo debido a la elevada demanda de su carne y escamas, valoradas por sus supuestas propiedades medicinales en varias culturas.

Aunque se creía que se habían extinguido localmente en Senegal, parece que viven más allá de sus fronteras, en los bosques húmedos de África occidental y central. Pero también en estas zonas, la deforestación y el tráfico de animales han llevado al pangolín gigante a un estado de conservación "vulnerable".

Por ello, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la mayoría de las especies de pangolines como amenazadas, en peligro o críticamente en peligro. "Los pangolines han generado gran interés en los últimos años, en gran parte debido a la escala sin precedentes del tráfico que sufren", señalan los autores del artículo.

Optimismo con su conservación

La buena noticia es que este avistamiento ha despertado el optimismo sobre la conservación de esta especie en la región. "Redescubrimientos como este no solo subrayan la importancia de realizar inventarios sistemáticos de biodiversidad, sino también el valor crítico de las grandes áreas protegidas de África Occidental", precisan los investigadores.

Así, destacan el papel decisivo de las áreas protegidas como Niokolo-Koba para la supervivencia de especies en peligro. Además, de tener una rica biodiversidad, este parque supone un refugio para estas especies amenazadas.