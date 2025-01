Revelan las peores playas de toda Europa y este es el lugar español que se cuela en la lista de la vergüenza

España es un país reconocido mundialmente por la belleza y diversidad de sus costas, que van desde las paradisíacas calas de aguas cristalinas en el Mediterráneo hasta las extensas playas de arena dorada del Atlántico. Estos destinos veraniegos atraen cada año a millones de turistas en busca de sol y paisajes de ensueño donde relajarse. Sin embargo, no todas las playas pueden presumir de haberse ganado una buena reputación.

El prestigioso diario británico The Telegraph ha publicado recientemente una lista de las peores playas del sur de Europa, donde nombra algunos destinos tan populares como Francia, Italia, Portugal e incluso España. Centrándonos en este último caso, la playa española que la publicación británica echa por tierra es aquella de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz. Según el artículo, la ciudad presenta una serie de características que afectan negativamente su atractivo turístico.

“Algunos podrían argumentar que la ciudad tiene amplias playas de arena, pero al estar situada directamente en la frontera entre España y Gibraltar, la vista del imponente Peñón, al menos por un lado, muestra una serie de rascacielos que se elevan como redacciones verticales sobre el horizonte”, asegura el medio inglés. El articulo también destaca la reputación de La Línea como una ciudad con altos índices de criminalidad.

Petroleras y crimen

A su vez, The Telegraph señala la proximidad de esta playa a la refinería de petróleo más grande de la península ibérica, lo que contribuye a una vista industrializada que impacta directamente en el paisaje. “Si miras al mar, el horizonte está salpicado de petroleros a lo largo de la Bahía de Gibraltar”, destaca subrayando cómo el tráfico de grandes embarcaciones afecta tanto a la estética del lugar como a la percepción de sus visitantes.

Teniendo en cuenta la clasificación del Telegraph, el Mirror también hizo hincapié en el crimen callejero de La Línea de la Concepción. “Es un deporte popular entre los jóvenes locales y los turistas son un blanco fácil”, asegura el medio británico. Por ello, en su artículo recomiendan a los visitantes mantenerse en el centro de la ciudad y evitar estar demasiado borracho, así como quedarse en grupos y usar taxis.

No obstante, España no ha sido la única perjudicada en esta selecta lista elaborada por el medio británico. Las otras cuatro playas no recomendadas por el informe del Telegraph son Laganas en Grecia, Albufeira en Portugal, Kemer en Turquía y Ploce en Croacia. Por el contrario, la playa de Llafranc, en la provincia Girona, ha sido reconocida como una de las más bonitas a nivel europeo, al igual que la de Collioure en Francia o la de Camogli en Italia, entre otras.