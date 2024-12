Roban 17 esculturas de 100 kilos de valor incalculable en un taller afectado por la DANA: "No sé si me repondré de esto"

Antonio Sánchez es escultor, tiene 78 años y a punto de que se cumplan dos meses del azote mortal de la DANA en Valencia, se pregunta si algún día disfrutará nuevamente de una vida normal y a trabajar otra vez en un taller que, tras el desbordamiento del barranco de Chiva en octubre, acabó arrasado por el agua.

Sin embargo, esos días tendrán que seguir esperando porque Antonio se enfrenta el que probablemente sea uno de sus mayores reveses en su vida artística. Después de que la DANA destrozara su taller al aire libre, unos ladrones se han llevado "entre 16 y 17 piezas" de piedra, algunas de más de 100 kilos, destinadas a una retrospectiva sobre su trabajo.

Según relata el mismo escultor al periódico Levante, los ladrones actuaron con precisión, probablemente "entre dos o tres personas como mínimo", que habrían hecho uso de "un camión o una furgoneta" para ser capaces de mover y transportar las esculturas. "Estoy seguro de que vigilaron durante días para saber cuándo podían entrar sin que los viesen”, comenta.

Estas sospechas han sido confirmadas por la Guardia Civil, que ya investiga el robo después de que el artista presentase una denuncia por la sustracción. "Son parte de mi vida, de mi historia y detrás de cada una hay muchísimas horas de trabajo", lamenta el escultor, quien no sabe el valor económico que pueden tener las piezas robadas.

Han pasado varios días desde el robo y Antonio Sánchez reconoce que la entrada de los ladrones en su taller lo ha dejado marcado . "Cada vez que voy al taller me rompo a llorar", confiesa. Asegura que el robo, unido a los daños provocados por la DANA, lo han dejado al límite. "Tuve que ir al médico porque me encontraba fatal y tenía mucha ansiedad. Ahora lo voy asimilando, pero voy a base de pastillas", explica.

A pesar de todo, Sánchez tiene una leve esperanza de recuperar sus esculturas: "Si los ladrones supieran lo importantes que son estas piezas para mí, me las devolverían", dice. Mientras la investigación sigue su curso, el escultor valenciano intenta encontrar fuerzas para superar este nuevo golpe. "No sé si me repondré de esto", añade muy afectado.

"Ha sido muy triste y me cuesta mucho creer que hayan podido llevárselo así, justo cuando empezaba a recuperarme", lamenta mientras asume que la retrospectiva sobre su obra que había organizado por el Instituto de Estudios Comarcales como homenaje a sus 45 años de trayectoria vuelve a retrasarse.