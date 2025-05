La madre de Gabriel denuncia que tras un chivatazo el móvil de Ana Julia "acabó en el domicilio de un funcionario"

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha comparecido este miércoles con el fin de denunciar su situación de "desamparo y desprotección institucional y judicial" y las "posibles irregularidades" en torno a la condenada por el asesinato de su hijo, Ana Julia Quezada. En el último año Ramírez anunció públicamente que Quezada usaba varios móviles dentro de prisión y que estaba colaborando directamente con la producción de un documental sobre el homicidio por el que cumple prisión permanente revisable. Ahora, la madre del pequeño ha querido denunciar que el pasado diciembre, tras darse "un chivatazo sobre un posible cacheo", dicho teléfono móvil "salió de la celda de su dueña y acabó en el domicilio de uno de los funcionarios".

Actualmente dos trabajadores de la prisión de Brieva (Ávila) -un funcionario y el cocinero- están siendo investigados por la Guardia Civil por presunto delito de cohecho. Ambos habrían mantenido relaciones sexuales con la Ana Julia Quezada a cambio de un teléfono móvil. Además, la reclusa habría grabado las relaciones con dicho móvil con el fin de chantajear o coaccionar a la dirección del penal para conseguir su traslado a Barcelona, según informaba este martes El País.

Este miércoles la madre de Gabriel Cruz ha explicado que en el último año se enteró de Quezada seguía intentando grabar varios documentales sobre el asesinato de Gabriel. Según ha destacado, la condenada "tiene información y chivatazos sobre los cacheos" y "está esperando para seguir grabando" y ha denunciado que existen "movimiento de dinero", no solo en los vis a vis y "no solo por parte de la pareja de la condena, sino entre los funcionarios entre los que estaría funcionarios y mediando su abogado".

Según ha relatado la madre del pequeño, todo ello ha sido denunciado, pero no se le ha permitido personarse como acusación particular: "Decido convocar esta rueda de prensa para denunciar a los responsables de los juzgados las nuevas informaciones que me llegan y públicamente contar cuál es la situación de indefensión en la que me encuentro (...) A pesar de que destapé todo esto y mucho más, me dicen que yo no soy perjudicada. No lo entiendo", ha advertido Patricia Ramírez.

"Me quiere matar"

En la misma comparecencia, la madre del menor asesinado ha hecho saber que la asesina de su hijo, dentro de prisión, "ha manifestado que me quiere matar": "Estaba muy enfadada conmigo porque la había roto el documental. Entré en alarma cuando expresó que se quiere vengar de mí. Por otras fuentes tengo constancia que personas de su círculo también querían vengarse", ha explicado.

"Lo primero que hice fue trasladarme a la Guardia Civil para pedir la protección de mis datos, porque tengo miedo. Les hago llegar que estoy empezado a tener llamadas que no controlo y no sé de donde vienen. Sin embargo, archivaron esta denuncia", ha lamentado Patricia Ramírez.