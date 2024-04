Luis Rubiales es detenido tras su regreso adelantado a España

Confirmado. Ya está aquí. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha llegado a España este miércoles desde República Dominicana, país caribeño en el que se encontraba cuando estalló la 'operación Brody' por la que se investigan presuntos contratos irregulares durante su mandato y por la que estaba prevista su detención para tomarle declaración. Según la Cadena SER, ha sido detenido y está siendo trasladado a la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Finalmente, no se había ordenado su detención por vía judicial, por lo que la UCO ha actuado en el marcado de sus competencias. Se abre un plazo máximo de 72 horas durante el que Rubiales puede permanecer arrestado. De momento se desconoce el día en el que será citado en el juzgado para prestar declaración.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

Rubiales, que había comunicado a la jueza que tenía previsto volver dentro de cuatro días, este sábado, ha adelantado su regreso, tal y como confirmó El HuffPost esta madrugada. Una vuelta que coincide con el registro de su domicilio en República Dominicana por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ha saldado con la intervención de un teléfono móvil y una tableta, según la SER.

Amplia presencia de medios de comunicación ante una de las salas de llegadas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas en espera de la llegada del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. EFE/ Sergio Pérez

Custodiado en la pista de aterrizaje y trasladado en furgoneta

El vuelo de Rubiales ha partido de Punta Cana con hora y media de retraso y ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas cerca de las 11.05 horas de esta mañana. Tiempo antes, la presencia de agentes de la Guardia Civil se hizo de notar en el filtro anterior a la sala de llegadas de estas instalaciones aeroportuarias. La llegada de Rubiales ha estado acompañada de gran expectación mediática, con numerosos medios de comunicación congregados.

Según avanzó Al Rojo Vivo, -la periodista Ana Pastor, quien adelantó el regreso de Rubiales, también regresaba en el mismo vuelo tras haberle entrevistado en República Dominicana para una entrevista en El Objetivo que se emitirá esta noche- agentes de la Guardia Civil custodiaron en la propia pista de aterrizaje el avión en el que llegó y fue subido a una furgoneta negra. Previamente un agente de la UCO le habría comunicado la imputación en el interior de la aeronave.

Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en el filtro anterior a la sala de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, antes de la llegada de Luis Rubiales.

Las claves del regreso: la pelota en el tejado de la Guardia Civil

Fuentes de la defensa legal de Rubiales habían adelantado a la Agencia EFE que su regreso no se debe a que la magistrada del Juzgado de Majadahonda le haya citado, sino que está motivado por su voluntad de volver lo antes posible. Esas mismas fuentes sostienen que no tenía ninguna citación en el juzgado, por lo que no esperaban que se produjese su detención. Con todo, eso no imposibilitaba que la UCO decidiese intervenir y practicar las actuaciones pertinentes como finalmente ha ocurrido.

Según El País, que alude a fuentes próximas a la investigación, el escenario que estaba previsto era que el expresidente de la RFEF fuera arrestado y llevado a las dependencias policiales en el propio aeropuerto donde se le tomarían las huellas dactilares y se le entregaría la pertinente citación judicial para su declaración ante la jueza que instruye el caso, a lo largo de esta mañana. Posteriormente, Rubiales quedaría en libertad.