Sale a correr 30 kilómetros por el bosque y desaparece durante un mes: aparece desnudo y explica la forma de sobrevivir

Lo que comenzó como una sesión de entrenamiento de 30 kilómetros en la naturaleza se convirtió en una pesadilla para Robert Schock, un ultra runner de 39 años. El 31 de julio, Schock estacionó su coche cerca del North Cascades National Park, listo para recorrer varios kilómetros con su perro Freddy. Sin embargo, la excursión en el bosque rápidamente dio un giro inesperado cuando, tras cruzar un río, perdió el rumbo.

«No soy un excursionista», contó Schock a People. «Soy un corredor de largas distancias. No llevo mochila, ni equipo para varios días. Solo quiero terminar el recorrido lo más rápido posible y volver a casa». Con esa mentalidad, salió al bosque vestido únicamente con unos pantalones cortos, acompañado de Freddy y una pequeña panera para el perro en su mochila.

Tras adentrarse en el bosque, Schock se dio cuenta de que la zona había cambiado debido a los incendios de 2021 y 2022. El segundo día, su teléfono se apagó, y al tercero intentó guiarse con la ayuda de su perro para encontrar la salida. Sin éxito, el tiempo comenzó a jugar en su contra, y Schock se vio obligado a recurrir a métodos de supervivencia básicos: refugiarse en guaridas abandonadas por osos y alimentarse de hongos y bayas que encontraba en su camino.

Durante su mes de aislamiento, avistó en una ocasión un helicóptero, pero sus gritos de auxilio no atrajeron la atención. En casa, su madre, Jan Thompson, no perdía la esperanza de que su hijo fuera encontrado. Finalmente, el 30 de agosto, en un último intento por salvar su vida, Schock, agotado y al borde de la inanición, decidió pedir ayuda una vez más. «Estaba sentado junto al río, sabía que no sobreviviría otra noche. Grité “¡ayuda!” con todas mis fuerzas», recordó.

Ese último esfuerzo fue decisivo. Miembros de la Pacific Northwest Trail Association, quienes trabajaban en labores de mantenimiento en un sendero cercano, escucharon sus gritos y acudieron a su rescate. Lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital, donde permaneció internado casi un mes.