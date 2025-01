Se convierte en multimillonario y pide ayuda por aburrimiento: "No sé qué hacer con mi libertad"

La famosa frase “el dinero no da la felicidad” se ha hecho realidad en la figura de Vinay Hiremath, un empresario que pese a haberse convertido en multimillonario y no necesitar trabajar nunca más, ha anunciado recientemente que no sabe qué hacer con su vida de rico.

Hiremath, cofundador de la empresa tecnológica Loom, ha ganado cientos de millones de euros con la venta de la compañía. Sin embargo, dejar la firma y encontrarse con todo el tiempo del mundo para hacer lo que él quiera le ha hecho entrar en una profunda crisis personal.

El empresario ha hecho público el mal momento que está viviendo pese a ser multimillonario a través de una publicación en su blog que se titula así: “Soy rico y no tengo idea de qué hacer con mi vida”.

“Este último año, la vida ha sido una neblina. Después de vender mi empresa, me encuentro en la situación totalmente insostenible de no tener que volver a trabajar nunca más. Todo parece una misión secundaria, pero no de una manera inspiradora. No tengo los mismos deseos básicos que me impulsan a ganar dinero o ganar estatus. Tengo una libertad infinita, pero no sé qué hacer con ella y, honestamente, no soy la persona más optimista sobre la vida”, ha explicado Vinay Hiremath.

“Lo sé. Esta es una posición absolutamente de otro mundo. El objetivo de este artículo no es alardear ni ganar simpatía. Para ser honesto, no sé exactamente cuál es el objetivo de este artículo. Intenté inventar uno, pero me sentí como un farsante. Entonces reconocí la ironía de crear un propósito a partir de una publicación de blog cuando actualmente no tengo mucha convicción ni propósito en la vida”, continúa el texto del multimillonario.

De romper con su novia a escalar el Himalaya

Entre los diferentes caminos que ha tomado tras la venta de Loom, Hiremath ha narrado que “viajé a muchos lugares hermosos con mi amorosa y comprensiva (ex) novia. Este período de 6 meses podría ser un ensayo por sí solo, pero el resultado de este período es que nada parecía estar bien”.

“Empezamos a discutir con frecuencia y yo sabía que no era culpa de ella, sino mía. Estaba empezando a aceptar todas las inseguridades que había ido acumulando durante los últimos años y no sentía que pudiera superarlas con ella. Así que rompí la relación después de casi dos años de amor incondicional. Fue extremadamente doloroso, pero fue la decisión correcta. Necesitaba enfrentarme a mí mismo por completo”, ha detallado el cofundador de Loom.

Tras ello, Vinay Hiremath decidió escalar un pico de 6.800 metros en el Himalaya pese a no tener ni experiencia ni formación alguna en montañismo, y comenzar a trabajar para DOGE (empresa de Elon Musk) y dejarlo a cuatro semanas.

La publicación del blog de Hiremath termina contando que “ahora estoy en Hawái, aprendiendo física. ¿Por qué? Me lo digo a mí mismo para sentar las bases de mis principios básicos y poder empezar una empresa que fabrique cosas del mundo real. Parece plausible, pero estoy aprendiendo a aceptar que soy feliz aprendiendo física. Ese es el objetivo en sí mismo. Si no conduce a nada, no hay problema. Si eso significa que nunca haré algo tan espectacular como Loom, que así sea. Ha pasado demasiado tiempo desde que he sido completamente sincero y real conmigo mismo, así que estoy aplicando una dosis saludable de humildad a todo lo que digo y hago. Es lo único que se siente auténtico”.