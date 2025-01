Se ve obligada a pedir ayuda a su compañía telefónica cuando estaba de vacaciones y acaba pagando una factura de casi 8.000 euros

Ir de viaje fuera de Europa puede convertirse en una ruina económica si no se toman las decisiones adecuadas en lo que a conectividad móvil se refiere. Ello es lo que le ha ocurrido a una británica a la que le ha llegado una factura de casi 8.000 euros.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, a la mujer, que se desplazó a Nueva York para un viaje de cinco días con amigos, le salió muy caro utilizar durante apenas una hora su teléfono móvil en la ciudad estadounidense.

La viajera se estaba instalando en su hotel cuando se dio cuenta de que su teléfono no podía hacer llamadas, por lo que trató de ponerse en contacto con su compañía para solucionar el problema.

En ese sentido, la mujer ha explicado que su teléfono no funcionaba y supuso que su servicio había sido bloqueado. Tampoco pudo utilizar el wifi del hotel ni instalar una tarjeta SIM electrónica que había planeado utilizar durante el viaje para evitar los altos costes de las llamadas.

El error de la viajera es que sus intentos fallidos de llamar a la empresa se realizaron a través de WhatsApp. En consecuencia, en menos de una hora, consumió unos 850 megabytes de datos que tenían un precio de 7,75 libras (9,17 euros, al cambio actual) por MB al encontrarse fuera de Europa.

“Como parecía que no podía usar el wifi del hotel, supuse que no estaba usando ningún dato”, ha justificado la mujer, quien ha reconocido que “yo tuve la culpa porque no tenía un límite de gasto”.

“Ni siquiera me di cuenta de que estaba usando el servicio porque había instalado una tarjeta SIM electrónica para evitar que me cobraran de más”, ha expresado.