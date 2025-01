Temen que este popular aeropuerto sea la puerta de entrada a Europa del nuevo virus que sacude a China

En los últimos días se han multiplicado los titulares acerca del denominado metapneumovirus (HMPV), después de que se conociera que en el norte de China se había detectado un brote de infecciones respiratorias —el más común era el de la gripe, pero también estaban presentes este HMPV, el del covid y el virus respiratorio sincitial—.

El HMPV es un virus de la subfamilia Pneumoviridae que causa un cuadro de enfermedad respiratoria aguda similar al causado por el virus sincitial respiratorio (RSV), la gripe o el resfriado común. Los expertos recuerdan que este virus lleva circulando ya más de cincuenta años entre humanos y que sus síntomas suelen ser leves, aunque los niños menores de cinco años, ancianos y personas con inmunodeficiencia pueden presentar complicaciones severas como neumonía o bronquiolitis y precisar hospitalización.

La Unión Europea (UE) "sigue de cerca" la situación del metapneumovirus humano (HMPV) pero "no necesita" prepararse de momento para una nueva pandemia, dijo hace unos días una portavoz.

La prensa alemana se pregunta estos días si sus aeropuertos están preparados para intentar prevenir la entrada de este virus. Especialmente en el aeropuerto de Frankfurt, uno de los de más tráfico en Alemania.

A preguntas de FNP.de, las autoridades de este aeropuerto aseguran que están en contacto constante con los servicios médicos y las autoridades sanitarias, y que estaban monitorizando la situación. Actualmente, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las autoridades nacionales clasifican la situación como no amenazante. Por lo tanto, Fraport (compañía de transporte alemana que opera en el aeropuerto de Frankfurt) no considera que estemos bajo la amenaza y no ha tomado medidas adicionales de protección contra el HMPV.

"Por supuesto tenemos un plan para implementar medidas de protección contra infecciones o virus, que podemos desarrollar en un corto período de tiempo si es necesario, para proteger eficazmente a nuestros empleados y pasajeros", dijo una portavoz del operador del aeropuerto. Sin embargo, por el momento no hay planes para aplicar esas medidas de protección contra infecciones o virus en el aeropuerto.