Todo lo que sabías de la expresión 'Montar un pollo' es mentira: ni siquiera se debería escribir así

O lo has hecho o lo has visto hacerlo a alguien. 'Montar un pollo' es la expresión empleada en España para referirse a una situación en la que alguien se queja de manera vehemente. Son varias las teorías que hay sobre el origen de esta frase con una connotación negativa, pero en un vídeo en TikTok, el usuario @korah_ff ha querido destacar una en la que deja caer, entre líneas, que incluso no se tendría que escribir así.

"Ese 'pollo' no es un un pollo de animal, es un poyo con 'y', aunque la RAE la acepta ya desde hace un tiempo con 'll'. Y la cosa es que un poyo es un banco u otro material arrimado a las paredes. El tema es que la gente que era muy turras llegaba, montaba su poyo de madera y se subía a él para comentar cosas. Era como el twitch de la época, con sus directos, y luego hacían 'raids' y todo antes de bajarse, muy loco", ha expresado en tono jocoso.

Desde ese poyo se "comentaban sobre todo temas de actualidad relacionados con la política y la situación social y claro, ahí a grito pelado, medio discutiendo con la gente que se paraba a escucharles, se montaban unos buenos espectáculos", ha continuado diciendo, para acabar concluyendo que este es el motivo por el que liarla en algún sitio, gritando o exagerando, se le llama 'montar un pollo'.