Tropiezan con un torpedo de la Armada Española sin explotar y se enfrentan a la gran duda

La Guardia Civil de Alicante investiga la aparición de un torpedo de la Armada cerca de la isla de Tabarca, la única habitada en la Comunitat Valenciana. El proyectil, sin explotar y a la deriva, fue localizado este fin de semana por un grupo de pescadores y, según la nota enviada por la Benemérita, ya se ha puesto a disposición de las Fuerzas Armadas.

El hallazgo se produjo alrededor de las 12:40 horas del sábado cuando los ocupantes una embarcación recreativa que estaban pescando en la zona, se encontraron con el torpedo de la Armada sin explotar. Tal y como han explicado en las redes sociales, antes de avisar a Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, "que aparecieron una hora y media después con los TEDAX", estuvieron dándole vueltas un buen rato a la idea de si recogerlo o no.

Pero al considerar que era un peligro dejarlo allí lo amarraron con una cuerda y lo llevaron a la orilla. "Lo retiramos inmediatamente porque una lancha o una moto de agua podrían haber chocado con él", señala uno de los pescadores a The Olive Press, quien explica que tuvieron que enviar una fotografía del torpedo, que conservaba todavía su espoleta y su hélice, para convencer a la Guardia Civil de que el aviso no se trataba de una broma.

La Armada Española ha abierto una investigación para determinar su origen. Las primeras teorías apuntan a que el torpedo pudo haber desaparecido en alguno de los ejercicios de la OTAN realizados entre 1993 y 1994 en el Mar Mediterráneo. Mientras se resuelve este misterio, los pescadores que se han encontrado el proyectil, bromean con que algo así no se encuentra todos los días: "Lo que no nos pasa a nosotros, no les pasa a nadie".