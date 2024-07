El truco para no pagar si se te olvida llevar bolsas de plástico al supermercado

Desde hace unos años, todos los supermercados (y también el resto de establecimientos) están obligados por ley a cobrarles a los clientes las bolsas de plástico. El objetivo de la medida es fomentar la reutilización de las bolsas para hacer que la contaminación disminuya.

Sin embargo, hay personas que por comodidad o simplemente a causa de despistes llegan al supermercado para hacer la compra sin llevar sus bolsas de plástico de casa, lo que hace que al pasar por caja, además de por los productos, también tengan que pagar por las bolsas.

El coste de cada bolsa no es muy elevado, unos 15 céntimos. Pero si cada vez que se hace la compra en el supermercado hay que pagar por ellas, la cantidad de dinero gastado a lo largo del año en bolsas puede ser considerable.

Para poner solución a ese problema, la creadora de contenido Marta Escalante ha desvelado en su cuenta en la red social TikTok (@holacuore) cuál es el truco que ella usa para no pagar por las bolsas de plástico cuando se olvida de llevarlas de casa.

“Me he acostumbrado desde hace bastantes años a no pedir bolsa porque me da rabia comprarla”, ha contado Escalante. Su estrategia consiste en usar como bolsas las cajas de cartón en las que se guardan los bricks de leche.

Esas cajas cuentan con la ventaja de tener un asa y, además, ser muy resistentes. “En todas las cajas que hay en un supermercado lo que hago es meter mi compra”, ha destacado la creadora de contenido en uno de sus vídeos.