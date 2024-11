Un acusado del crimen de Samuel confesó a un amigo que "se les había ido de las manos"

Kaio Amaral Silva, uno de los acusados del crimen de Samuel Luiz, confesó a un amigo que "se les había ido de las manos" y le relató que la agresión "empezó por algo de la novia de Diego (Montaña) -la también acusada Catherine Silva- y Diego fue a por ellos".

En la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha continuado este lunes el juicio contra cinco adultos por la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Al ser preguntado sobre lo sucedido aquella noche, un amigo de Kaio Amaral Silva ha declarado que preguntó al acusado qué ha pasado y este le dijo que "se les había ido de las manos porque habían bebido bastante".

"No me dijo que había participado, pero que estaba con ellos (...) Empezó por algo de la novia de Diego, y Diego fue a por ellos y se juntaron", ha afirmado. En aquella conversación, el acusado también le dijo que había cámaras, que él no había hecho nada y que el resto iban "a caer".

También ha declarado el instructor policial de la última fase de la investigación, quien se ha referido al contenido de los móviles, especialmente de los de Diego Montaña, que tenía numerosas consultas de medios de comunicación sobre la muerte de Samuel Luiz, Alejandro Freire 'Yumba' y Kaio Amaral Silva. Catherine Silva no tenía contenido en general en su móvil y del de Alejandro Míguez no se recuperó nada tras un cambio de terminal.

En las conversaciones de 'Yumba', este señala a Kaio y apunta a que la agresión puede estar grabada: "Fua, tío, le dio patadas", explicó a un amigo, al que dijo "que no participó activamente en la agresión".

Frases como "se pasaron mucho" eran habituales en esas conversaciones, en las que dudaba sobre si ir a la Policía al entender que como ni él ni Kaio tenían antecedentes no podían identificarlos.

La Fiscalía ha preguntado por conversaciones de Diego Montaña y Catherine Silva ajenas a los hechos en las que se muestran agresividad y amenazas vinculadas a cuestiones de celos entre ambos y con terceras personas.

Durante la sesión se han vuelto a exhibir los vídeos de aquella noche y otro agente de la Policía Nacional ha mostrado que justo antes de la agresión "Diego se gira, mira hacia 'Katy' Silva y ella levanta el brazo señalando hacia Samuel y su amiga".

Posteriormente es el mismo Diego Montaña quien "intenta llegar hacia donde está Samuel y Catherine Silva lo bloquea", si bien posteriormente es ella quien aparta a la amiga de la víctima.

Respecto a la participación de Kaio Amaral Silva, ha detallado que "hay manifestaciones que refieren que la patada llega a impactar en Samuel" y ha situado a Alejandro Míguez en el núcleo de la agresión, del que incluso sale despedido.

La defensa de 'Yumba', ejercida por David Freire, ha puesto el foco en el hecho de que los agentes de la Policía Nacional se refieren a la agilidad de los acusados, por lo que ha cuestionado que se introduzca este elemento ahora que los letrados alegan como atenuante el consumo de alcohol y drogas.