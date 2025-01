Un agente inmobiliario cuenta las tres tácticas infalibles para no alquilar tu piso a futuros okupas

La nueva normativa que ha entrado en vigor justo al principio de este año va a permitir los juicios rápidos, en unos 15 días, en los casos de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda. Pero resulta que esta norma no afecta los casos de okupación en los que se tiene un alquiler previo y ésta se ha empezado a producir cuando el inquilino ha dejado de pagar.

Así que, a pesar de esta nuestra protección legal, sigue habiendo muchos pequeños propietarios a los que les afecta este problema y que no ven salida a corto plazo. Por eso, un tiktoker experto en el negocio inmobiliario Sergio (@sergioexcelenciacirculo), que tiene más de 60.000 seguidores en esa red social.

Su primero consejo es elegir bien a los inquilinos, de la siguiente manera: "Haz una muy buena selección, pide toda la documentación que sea necesaria". Y añade que en el caso de que no lo tengas claro, evita ese inquilino. "No te la juegues porque no es necesario, encontrarás mejores candidatos", afirma.

Sergio cuenta la segunda, aunque advierte que supondrá un desembolso de dinero por parte del propietario. "Haz un buen seguro. Esto te da doble garantía. La primera es contra el impago de rentas, pero la segunda es que se asegurarán que la selección es la correcta, analizando al inquilino y los registros de morosidad".

Y, finalmente, su tercera táctica que es, según advierte este experto, "la más importante" es pedir avales antes de firmar el contrato de alquiler, para, con ello, reducir las posibilidades de que los inquilinos dejen de pagar al haber otras personas implicadas. "El 90% de estos inquiokupas están solos en el contrato de alquiler o con su pareja. Sin involucras a más familiares o amigos en el contrato que avalasen solidariamente y con sus propiedades, os aseguro que no okupan el piso", afirma el especialista inmobiliario.